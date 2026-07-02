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Kaynak: Haber Merkezi

Sanatçının vefat haberi, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Peki, Kamuran İnselel kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi ve kariyerinde hangi yapımlarda yer aldı?

KAMURAN İNSELEL KİMDİR?

1938 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Kamuran İnselel, uzun yıllar boyunca sinema ve televizyon projelerinde rol alarak Türk oyunculuk dünyasında önemli bir yer edindi. Farklı karakterlere hayat veren usta oyuncu, kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide izleyici karşısına çıktı.

KAMURAN İNSELEL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Kamuran İnselel'in bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenildi. Usta oyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ölüm nedenine ilişkin ayrıntılı bir resmi açıklama ise henüz paylaşılmadı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kamuran İnselel'in kariyerinde yer aldığı bazı yapımlar şunlardır:

Sessiz Ölüm

Teyzem

Yapayalnız

Yarınsız Adam

Sefiller

Kuruluş/Osmancık

Devrim Gecesi

İki Zarf Bir Hayat

Toplumun Kadını

Zirvenin Bedeli

Sevdaların Ölümü

Aşk ve Aşk

Falımda Güzel Bir Kız Var

Gümüş

Sıla

Kurtlar Vadisi Pusu

Yalancısın Sen

Memleket Meselesi

Kızkaçıran