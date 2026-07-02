Sanatçının vefat haberi, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Peki, Kamuran İnselel kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi ve kariyerinde hangi yapımlarda yer aldı?
KAMURAN İNSELEL KİMDİR?
1938 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Kamuran İnselel, uzun yıllar boyunca sinema ve televizyon projelerinde rol alarak Türk oyunculuk dünyasında önemli bir yer edindi. Farklı karakterlere hayat veren usta oyuncu, kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide izleyici karşısına çıktı.
KAMURAN İNSELEL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Kamuran İnselel'in bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenildi. Usta oyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ölüm nedenine ilişkin ayrıntılı bir resmi açıklama ise henüz paylaşılmadı.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Kamuran İnselel'in kariyerinde yer aldığı bazı yapımlar şunlardır:
Sessiz Ölüm
Teyzem
Yapayalnız
Yarınsız Adam
Sefiller
Kuruluş/Osmancık
Devrim Gecesi
İki Zarf Bir Hayat
Toplumun Kadını
Zirvenin Bedeli
Sevdaların Ölümü
Aşk ve Aşk
Falımda Güzel Bir Kız Var
Gümüş
Sıla
Kurtlar Vadisi Pusu
Yalancısın Sen
Memleket Meselesi
Kızkaçıran