Gümüşhane’de vakfın tanıtım faaliyetleri kapsamında açıklamalarda bulunan TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, Türkiye’nin jeopolitik konumuna dikkat çekerek savunma sanayisinde tam bağımsızlığın önemini vurguladı. Sipahioğlu, çevredeki çatışma ortamında huzurla yaşamanın tek yolunun güçlü bir ordu, güçlü bir ordunun yolunun ise yerli ve milli üretim olduğunu belirtti.

Vakıf bünyesindeki ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ve ASPİLSAN gibi dev iştiraklerin önceliğinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Sipahioğlu, savunma sanayisinin sadece güvenlik değil, istihdam ve döviz tasarrufu açısından da lokomotif görevi gördüğünü hatırlattı. Sipahioğlu, tüm vatandaşları vakfa bağış yaparak savunma sanayisine destek olmaya davet etti.

Sipahioğlu, savunma sanayisine bağış yapmak isteyen vatandaşlar için TSKGV'nin bir kapı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Vakfın şirketleri, elektronik alanında ASELSAN, füze ve roket teknolojilerinde ROKETSAN, havacılık alanında TUSAŞ, yazılım ve simülasyon alanında HAVELSAN, enerji alanında ASPİLSAN ve jeneratör üretiminde ilgili tesislerle ülkemize hizmet etmektedir. Bu şirketlerin birinci önceliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu sağlandıktan sonra ikinci öncelik olarak dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçları karşılanmaktadır."