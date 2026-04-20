Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, askeri teknolojilerin sivil hayatın gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, savunma sanayisinde elde edilen AR-GE kazanımlarının sivil sektörlere aktarılmasının gelecek yol haritasının temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen “Milli Yetkinlik Hamlesi” projesi kapsamında düzenlenen “Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları” için Almanya’da bulunan Karataş, Türkiye’nin savunma sanayisi vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2024 yılında Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından onaylanan projenin önemine işaret eden Karataş, savunma sanayisi ekosistemindeki tüm aktörlerin yetkinliklerini çağın gerektirdiği teknolojilere uyum sağlayacak şekilde güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Programın yalnızca Türkiye’deki öğrencileri kapsamadığını vurgulayan Karataş, Avrupa’da yaşayan veya kariyerini yurt dışında sürdüren Türk vatandaşlarına da ulaştıklarını belirtti. Eindhoven ile başlayan etkinliklerin Köln, Rotterdam, Düsseldorf, Londra ve Berlin’in ardından Hamburg’da devam edeceğini aktardı.

Savunma sanayisinin son 20 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğine dikkati çeken Karataş, yerlilik oranının yüzde 20 seviyelerinden yüzde 80’in üzerine çıktığını, 3 bin 500’den fazla firmayla geniş bir ekosistem oluşturulduğunu söyledi. Türkiye’nin 230 çeşit savunma ürününün 185 ülkede kullanıldığını belirten Karataş, 10,1 milyar dolarlık ihracatın yarısından fazlasının NATO ve AB ülkelerine yapıldığını ve Türkiye’nin dünyanın en büyük 11. ihracatçısı konumuna ulaştığını ifade etti.

Savunma sanayisinin caydırıcılık gücüne de vurgu yapan Karataş, güçlü bir savunma altyapısının Türkiye’nin diplomasi alanındaki etkisini artırdığını ve ülkenin barışın şekillenmesinde önemli rol üstlendiğini dile getirdi.

Sektördeki insan kaynağı hedeflerine de değinen Karataş, mevcut 100 bin çalışan sayısının 2028 yılına kadar 150 binin üzerine çıkarılmasının planlandığını belirterek gençleri savunma sanayisine katılmaya davet etti.

Askeri teknolojilerin tarih boyunca sivil yeniliklere öncülük ettiğini hatırlatan Karataş, “Projelerimizi ‘ikili kullanım’ ilkesiyle yönetiyoruz. Savunma sanayisindeki çalışma disiplini ve yüksek standartlar, sivil sektörler için de bir lokomotif görevi görüyor. AR-GE kazanımlarımızı sivil tarafa dönüştürmek, yol haritamızın vazgeçilmez bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.