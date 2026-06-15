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Savunma sanayiinin küresel buluşma noktalarından biri olarak kabul edilen Eurosatory 2026, Paris'te kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 61 ülkeden 2 binden fazla firmanın katıldığı organizasyonda Türkiye, geniş katılımı ve ileri teknoloji ürünleriyle dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DEN GÜÇLÜ KATILIM

Türkiyegazetesi'nin haberine göre, Türk savunma sanayii şirketleri, fuarda geliştirdikleri yerli ve millî sistemleri uluslararası delegasyonlar, askeri heyetler ve sektör temsilcileriyle buluşturacak.

Türk Pavilyonu'nda yer alan 59 kurum ve kuruluş, savunma teknolojilerindeki son gelişmeleri sergileyerek yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları için görüşmeler gerçekleştirecek.

KARA, HAVA VE DENİZ SİSTEMLERİ TANITILIYOR

Fuarda kara, hava ve deniz platformlarının yanı sıra elektronik harp sistemleri, haberleşme teknolojileri, akıllı mühimmatlar ve çeşitli savunma çözümleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Türk firmalarının geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerin, uluslararası savunma pazarında Türkiye'nin rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

SAVUNMA DEVLERİ PARİS'TE

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii kuruluşları arasında yer alan ASELSAN, HAVELSAN, MKE ve ROKETSAN fuarda yeni nesil ürünlerini sergiliyor.

Özellikle sahada başarısını kanıtlamış sistemlerin yanı sıra yeni geliştirilen teknolojilerin de uluslararası ziyaretçilere tanıtılması bekleniyor.

YENİ İHRACAT ANLAŞMALARINA ZEMİN HAZIRLAYABİLİR

Uzmanlar, Eurosatory 2026 kapsamında gerçekleştirilecek temasların Türk savunma sanayiinin ihracat hedeflerine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor. Fuar boyunca yapılacak görüşmelerin yeni iş birlikleri, teknoloji ortaklıkları ve ihracat anlaşmaları açısından önemli fırsatlar sunması bekleniyor.

Paris'te beş gün boyunca devam edecek organizasyon, savunma sektöründeki son teknolojilerin sergilendiği en önemli uluslararası platformlardan biri olarak öne çıkıyor.