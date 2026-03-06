GDH'de yer alan habere göre Romanya ordusu, Otokar tarafından geliştirilen COBRA II 4×4 zırhlı araçlarının ilk partisini envantere kattı.
Türk savunma devi Otokar’a Romanya’dan sürpriz: COBRA II araçları cephede… Rekor ceza kesilmişti
Türkiye'nin savunma sanayii devi Otokar'a 2 milyar lirayı aşan ceza kesilmesinin ardından Avrupa'dan dikkat çeken bir adım geldi. Romanya, Otokar üretimi COBRA II 4×4 zırhlı araçları cepheye sürmeye başladı.
Yeni teslim alınan araçlar, ülkedeki çeşitli birliklere dağıtılmak üzere operasyonel birimlere ulaştırılıyor. Romanya Silahlı Kuvvetleri'nin trafik duyurularına göre araçlar, Bükreş'teki 84. Bakım ve Kabul Merkezi'nden ülke çapındaki birliklere naklediliyor. Askeri konvoyların kamu yollarında geçişi 4-18 Mart tarihleri arasında yapılacak.
Yetkililer, bu sevkiyatların yeni zırhlı araçların hizmete girmesi ve kara kuvvetlerinin yeteneklerinin artırılmasına yönelik rutin lojistik çalışmaların parçası olduğunu ifade etti. 20 adet COBRA II zırhlı araçtan oluşan ilk konvoy 4 Mart'ta Brăila'ya sevk edildi. Yakın zamanda diğer birliklere yönelik ek sevkiyatların gerçekleşmesi bekleniyor.
COBRA II, Otokar'ın tasarladığı 4×4 taktik tekerlekli zırhlı araç olarak tanınıyor. Araç; personel taşıma, keşif ve iç güvenlik gibi farklı görevlerde kullanılmak üzere geliştirildi. Platform daha önce birçok ülkeye ihraç edilmiş olup, Otokar'ın önde gelen zırhlı araç modellerinden biri kabul ediliyor.
Romanya, Otokar ile 1.059 adet COBRA II zırhlı araç tedariki için sözleşme imzaladı. Proje kapsamında araçların bir bölümü Romanya'da yerel üretimle yapılacak. Yaklaşık 857 milyon euro tutarındaki anlaşma, Romanya'nın kara araçları modernizasyonundaki en büyük programlardan biri konumunda.
COBRA II programı yakın dönemde yerel üretim sürecindeki bazı sözleşme uyuşmazlıklarıyla da gündeme oturdu. Romanya'nın savunma tedarik kurumu C.N. Romtehnica S.A., yerel üretim hazırlıklarındaki gecikmeler nedeniyle Otokar'a iki ayrı mali yaptırım uyguladı.
Bu anlaşmazlıklara rağmen Otokar, Romanya'daki sanayi varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, program çerçevesinde daha önce ortak girişim kurduğu Automecanica SA'yı satın aldı. Bu hamlenin Otokar'a yerel üretim altyapısında doğrudan kontrol sağladığı ve Romanya tesisinin şirketin Avrupa'daki üretim faaliyetleri için stratejik bir merkez haline gelebileceği değerlendiriliyor.
Otokar COBRA II Teknik Özellikleri
Otokar COBRA II, 4×4 taktik tekerlekli zırhlı araç sınıfında modüler bir platformdur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş olup, üstün hareket kabiliyeti, yüksek balistik/mayın koruması, geniş iç hacim ve taşıma kapasitesiyle öne çıkar. Özellikler konfigürasyona (örneğin amfibik veya MRAP varyantı) göre değişebilir, ancak resmi Otokar kaynakları ve güncel broşürlere dayalı en yaygın değerler şöyledir:
Ağırlık ve Boyutlar
Azami Araç Ağırlığı: 13.500 – 14.500 kg (konfigürasyona göre, bazı varyantlarda 19.000 kg'ye kadar)
Azami Personel Kapasitesi: 10–11 kişi (sürücü ve komutan dahil)
Uzunluk: 6.400 mm (vinç ve yedek lastik dahil)
Genişlik: 2.500 mm
Yükseklik (gövde üstü): 2.300 mm
Karınaltı Yüksekliği (Yerden Yükseklik): 400 mm
Motor ve Performans
Motor: Turbo şarjlı dizel motor, 360 BG (bazı kaynaklarda 281–400 BG aralığı)
Transmisyon: Otomatik
Transfer Kutusu: 2 hızlı, boyuna kilitli
Akslar: Diferansiyel kilitli ve dişli poyralı
Süspansiyon: Helisel yaylı, lineer damperli tam bağımsız
Frenler: ABS özellikli çift devreli disk fren
Direksiyon: Hidrolik takviyeli, ayarlanabilir (sağ/sol direksiyon opsiyonlu)
Lastikler: 395/85 R20 patlak gider (run-flat) özellikli
Azami Hız: 110 km/s
Menzil: 700 km
Sudan Geçme Derinliği: 1.000 mm
Yan Eğim: %30
Dik Eğim (Tırmanma): %60
Dik Engel Geçme: 500 mm
Hendek Geçme: 1.000 mm
Yaklaşma/Uzaklaşma Açısı: 45° / 55°
Standart Özellikler
Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS)
Patlak gider radyal lastikler
ABS fren sistemi
İklimlendirme sistemi (klima ve ısıtıcı)
5 nokta emniyet kemeri
Ayarlanabilir sürücü/komutan koltukları
Yüzer taban (mayın koruması için)
Tavan klapeleri, atış mazgalları ve gözetleme camları
Çeki halkaları
Araç elektronik sistemi (ARMATRONICS®)
Sürücü görüş sistemi ve görüntüleme paneli
NATO tipi karartma sistemi
Veri kayıt sistemi (video ve araç verisi)
Diyagnostik kabiliyet
Sis farı, telsiz arayüzü vb.
Opsiyonel ÖzelliklerAmfibik kabiliyet (su üstü hız ≥8 km/s)
Kendini kurtarma vinci
KBRN filtrasyon sistemi
Otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi (AFES)
Telsiz/iç konuşma sistemi
Sis havanı
Yardımcı güç grubu (APU)
360° farkındalık sistemi
Komutan görüntüleme paneli
GPS/INS navigasyon
Rampa kapı, barikat kırıcı vb.