Türk savunma devi Otokar’a Romanya’dan sürpriz: COBRA II araçları cephede… Rekor ceza kesilmişti

Otokar COBRA II Teknik Özellikleri

Otokar COBRA II, 4×4 taktik tekerlekli zırhlı araç sınıfında modüler bir platformdur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş olup, üstün hareket kabiliyeti, yüksek balistik/mayın koruması, geniş iç hacim ve taşıma kapasitesiyle öne çıkar. Özellikler konfigürasyona (örneğin amfibik veya MRAP varyantı) göre değişebilir, ancak resmi Otokar kaynakları ve güncel broşürlere dayalı en yaygın değerler şöyledir:

Ağırlık ve Boyutlar

Azami Araç Ağırlığı: 13.500 – 14.500 kg (konfigürasyona göre, bazı varyantlarda 19.000 kg'ye kadar)

Azami Personel Kapasitesi: 10–11 kişi (sürücü ve komutan dahil)

Uzunluk: 6.400 mm (vinç ve yedek lastik dahil)

Genişlik: 2.500 mm

Yükseklik (gövde üstü): 2.300 mm

Karınaltı Yüksekliği (Yerden Yükseklik): 400 mm