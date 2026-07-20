Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste

Bahçıvan, araştırmaya göre üretimden satışların, son üç yıldaki reel gerilemenin ardından 2025 yılında reel olarak sadece yüzde 0,2 arttığını açıkladı ve İSO 500'de güçlü ihracat performansı görülmesine rağmen, İSO İkinci 500'de ihracatın yüzde 0,3 gerilemesinin toplam satışları sınırladığını ifade etti.