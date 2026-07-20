Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste

Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını duyurdu. Listenin zirvesine Teksan Jeneratör yerleşirken ikinci sırada ise Norm Salihli Vida yer aldı.

Kaynak: Ekonomi Servisi
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Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste - Resim: 1

İstanbul Sanayi Odası (İSO), haziran ayında açıkladığı 2025 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)” araştırmasının ardından, İSO 500’e göre nispeten daha küçük ve orta ölçekli kuruluşları kapsayan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500)” araştırmasının 2025 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

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Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste - Resim: 2

ZİRVEDE TEKSAN JENERATÖR YER ALDI!

Listenin zirvesinde Teksan Jeneratör bulunurken Norm Salihli Vida ikinci, Biska Tekstil ise üçüncü sırada yer aldı.

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Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste - Resim: 3

Listede ilk 10 sırada yer alan şirketler şu şekilde:

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Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste - Resim: 4

“SIKI FİNANSMAN KOŞULLARININ SANAYİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ SÜRÜYOR”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasının, şirketlerin performansının yanı sıra Türk sanayisinin dayanıklılığını ve üretim gücünü de ortaya koyduğunu ifade ederek açıklamalarda bulundu.

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Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste - Resim: 5

Bahçıvan, 2025 yılının, küresel talebin zayıfladığı, finansmana erişimin güçleştiği ve yüksek faiz ortamının üretim üzerinde baskı oluşturduğu çok zor bir yıl olduğuna dikkat çekti.

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Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste - Resim: 6

Bahçıvan, araştırmaya göre üretimden satışların, son üç yıldaki reel gerilemenin ardından 2025 yılında reel olarak sadece yüzde 0,2 arttığını açıkladı ve İSO 500'de güçlü ihracat performansı görülmesine rağmen, İSO İkinci 500'de ihracatın yüzde 0,3 gerilemesinin toplam satışları sınırladığını ifade etti.

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Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste - Resim: 7

SANAYİCİNİN EN BÜYÜK SORUNU FİNANSMAN MALİYETLERİ!

Erdal Bahçıvan, sanayicinin en büyük sorununun finansman maliyetleri olduğunu vurgulayarak finansman giderlerinin faaliyet kârına oranının yüzde 87'ye yükseldiğini ve sanayicinin elde ettiği kazancın önemli bölümünü finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını belirtti.

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Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste - Resim: 8

Bütün olumsuz koşullara rağmen sanayi kuruluşlarının üretimi devam ettirdiğini, yatırım isteğini koruduğunu ve Türkiye ekonomisinin temel taşı olmayı devam ettirdiğini söyleyen Bahçıvan, sanayinin rekabet gücünün artırılması için verimlilik, yüksek katma değer, teknoloji ve dönüşüm yatırımlarının uygun finansman imkanlarıyla desteklenmesinin stratejik önem taşıdığını bildirdi.

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Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste - Resim: 9

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR SANAYİ YAPISIYLA BÜYÜYECEK

Bahçıvan, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi, enflasyonla mücadele ve rekabet gücünün artırılmasının güçlü bir sanayi yapısıyla mümkün olacağını ifade ederek üretimi, yatırımı, ihracatı ve teknolojik dönüşümü destekleyen politikaların önemini vurguladı.

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Türk sanayisinin devleri açıklandı: İSO’dan dikkat çeken liste - Resim: 10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin sanayinin finansman ihtiyacını öncelikli gündem maddeleri arasına almasını ve açıklanan finansman teşvik paketini olumlu karşıladıklarını söyleyerek üretim kapasitesini ve rekabet gücünü destekleyecek adımların devam etmesini temenni ettiğini bildirdi.

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