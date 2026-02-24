​Ankara ticaret dünyasının önemli aktörlerinden biri olan Avrasya Kauçuk, konkordato sürecinde en kritik aşamaya geldi. İflas eden firmaları neredeyse hemen her gün bir yenisi daha eklenirken iflasın eğişine gelen Türk sanayi firması Avrasya Kauçuk konkordato ilan etti.

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdindeki dosyada, alacaklıların oylarına sunulacak olan "Konkordato Projesi" için tarih netleşti. Binlerce tedarikçiyi ve finans kuruluşunu ilgilendiren toplantı, şirketin geleceğini belirleyecek.

​16 MART’TA MASAYA OTURULUYOR: YA TAMAM YA DEVAM!

​Ankara Ticaret Sicili’ne 414280 numara ile kayıtlı Avrasya Kauçuk Kalıp Plastik Makina Metal İnşaat Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. ve kefil Vasfi Yeşil hakkında verilen kesin mühlet süreci devam ederken, borçlu tarafın sunduğu ödeme planı (konkordato projesi) müzakereye açılıyor.

​ALACAKLILAR İÇİN 'BELGE' UYARISI: HAZIRLIKSIZ GİTMEYİN

​Komiser heyeti tarafından yapılan duyuruya göre, toplantıda oy kullanacakların hak kaybına uğramaması için belirli belgeleri yanlarında bulundurması zorunlu. Gereken belgeler şöyle:

​Gerçek ve Tüzel Kişiler: Kimlik fotokopisi, imza sirküleri.

​Vekiller/Avukatlar: "Konkordato toplantısında oy kullanma ve muvafakat verme" yetkisini içeren özel vekaletname veya noter onaylı yetki belgesi.

Çek/Bono Sahipleri: Alacağını kambiyo senedine dayandıranların, senet asıllarını ve ön-arka yüz fotokopilerini ibraz etmeleri gerekiyor.

7 GÜNLÜK SÜRE

​İcra ve İflas Kanunu (İİK) 301. maddesi gereğince, alacaklılar toplantıdan önceki 7 gün boyunca (saat 10:00 - 16:00 arası) komiserlik uhdesindeki belgeleri Kahramankazan’daki adreste inceleyebilecek. Bu süreç, projenin gerçekçiliğini analiz etmek isteyen alacaklılar için büyük önem taşıyor.

​KATILMAYANLAR RET VERMİŞ SAYILACAK

Konkordato toplantısına bizzat katılamayan alacaklılar için 7 günlük bir "iltihak" (katılma) süresi tanınacak. Ancak bu süre zarfında iflasın eğişine gelerek konkordato ilan eden firmanın Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/7 E. sayılı dosyasına yazılı beyan vermeyen veya belirtilen adrese gitmeyen alacaklıları, projeyi reddetmiş sayılacak.