1980 yılında kurulan ve demir, sac ve profil çeşitleri ile sanayicinin ihtiyacı olan çeşitleri tedariki yapan Atilla Profil Boru Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin iflasıyla birlikte iş yapan birçok şirketin de zor durumda kaldığı öğrenildi.

Kocaeli Barış gazetesinden Hanifi Surun’un haberine göre; Gebze Sultan Orhan Mahallesi Koca Beton Sanayi Sitesi Altıntaş İş Merkezi no:7/8 adresinde bulunan ve Gebze’nin önde gelen firmalarından olan Atilla Profil Boru Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin iflas ettiği iddia edildi.

İflas eden Atilla Profil Boru Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin olduğu yere gelen alacaklılar alacakları karşısında elleri boş olarak döndükleri de aktarıldı.

46 YILLIK DEV SANAYİ ŞİRKETİ

Atilla Profil 1980 yılında Türk Sanayisi'nin kalbi olan Gebze'de kurulmuştu. Ülkemizin en yoğun sanayileşen bölgesinde fabrikaların en önemli girdi maddesi olan demir,sac ve profil çeşitleri ile sanayici'nin ihtiyacı olan çeşitleri tedarik ediyordu.

2000 yılında teknolojisi gelişen sanayi sektörünün ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için çeşitli makina yatırımları yaparak hizmet şekli verdi.