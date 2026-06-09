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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Türk Sağlık-Sen’in 51. Başkanlar Kurulu toplantısında Şube başkanları ve il temsilcileri bir araya geldi, yeni dönemin yol haritası belirlendi.

Türk Sağlık-Sen’in 51. Başkanlar Kurulu Toplantısı devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen şube başkanları ve il temsilcilerinin katıldığı toplantıda sendikal çalışmalar, yetki süreci ve geleceğe yönelik hedefler ele alındı.

Toplantının açılışında Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, şube başkanları ve il temsilcilerine hitap etti. Kahveci, sendikanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yeni döneme dair mesajlar verdi.

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİNDEN FAALİYET SUNUMLARI

51.Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ikinci bölümünde Genel Merkez yöneticileri, sorumlu oldukları sekretaryaların faaliyetleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Kadın Komisyonu Başkanı Yasemin Uzunöz de komisyonun çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

YETKİ SÜRECİ VE YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının üçüncü bölümünde ise şube başkanları ve il temsilcileri söz alarak görüş ve düşüncelerini paylaştı.

2026 yılı yetki döneminin ardından sendikanın önümüzdeki süreçte yürüteceği çalışmalar masaya yatırılırken, katılımcılar arasında kapsamlı fikir alışverişi yapıldı. Sendikal faaliyetlerin güçlendirilmesi ve yeni döneme ilişkin hedefler istişare edildi.

KAHVECİ: “BÜYÜK BİR TEŞKİLAT, GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ”

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“51. Başkanlar Kurulu Toplantımızda şube başkanlarımız ve il temsilcilerimizle bir aradayız. 2026 yılı yetki döneminin tamamlanmasının ardından gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, hep birlikte değerlendirmelerde bulunarak önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı belirliyoruz. Büyük bir teşkilat, güçlü bir aile ve ortak hedeflere inanan ve kararlılıkla çalışan Türk Sağlık-Sen'lileriz. Birlik ve beraberlik içerisinde, üyelerimizden aldığımız güçle sendikamızı daha ileriye taşıyacağız.”

FATİH GALENDER ZENGİN DE ORDU’YU ANLATTI

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin de Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katılan isimler arasında yer aldı. Toplantıda söz alan Başkan Zengin, ilimizde yaptıkları sendikal çalışmaları ve Türkiye’deki memur sendikacılığı ile ilgili görüş öneri ve taleplerini sundu.

Başkan Zengin, “Teşkilatımızın birlik ve beraberliği içerisinde gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantımızın sendikamıza ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” Dedi.

Sendikanın yeni dönem hedeflerinin ele alındığı toplantının bu akşam sona ereceği bildirildi.