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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, yüksek enflasyon karşısında kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünün gerilediğini belirterek ek zam, kalıcı refah payı ve enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılmasını istedi.

“YÜZDE 7’LİK ARTIŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE ERİDİ”

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, Türkiye Kamu-Sen’in ücret politikalarına ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Eylül ayında aylık enflasyonun yüzde 1,84, yıllık enflasyonun ise yüzde 29,73 olarak gerçekleştiğini belirten Zengin, yılın ikinci yarısının ilk üç ayında kümülatif enflasyonun yüzde 5,6’ya ulaştığına dikkat çekti.

Zengin, kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik artışın bu tablo karşısında büyük ölçüde eridiğini savundu.

“HAYAT PAHALILIĞININ BASKISI SÜRÜYOR”

Yıllık enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu belirten Zengin, dar ve sabit gelirliler açısından sorunun yalnızca ortalama enflasyon rakamlarıyla değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Gıda, kira, ulaşım, eğitim ve temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının kamu çalışanları ile emeklilerin bütçeleri üzerindeki baskıyı artırdığını ifade eden Zengin, maaşların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“TAHMİN DEĞİŞİYORSA ÜCRET POLİTİKASI DA DEĞİŞMELİ”

Enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğine işaret eden Zengin, çalışan ve emeklilerin maaş artışlarının eski ekonomik varsayımlara göre belirlenmeye devam edilmesini eleştirdi.

Zengin, “Ekonomik hedefler değişiyorsa ücret politikası da değişmelidir. Enflasyon tahmini yükseltiliyorsa, çalışan ve emeklinin maaşına ilişkin hedefler de yeni ekonomik gerçeklere göre yeniden ele alınmalıdır” dedi.

BÜTÇE ÖNCESİ ÜCRET ÇAĞRISI

TBMM’nin yeni yasama döneminin başlamasıyla bütçe sürecinin de gündeme geleceğini hatırlatan Zengin, bütçenin yalnızca gelir ve giderlerden oluşan teknik bir tablo olmadığını vurguladı.

Bütçe politikasının adil gelir dağılımını sağlaması, çalışanların satın alma gücünü yükseltmesi ve ekonomik büyümeden ortaya çıkan refahın toplumun bütün kesimlerine yansıtılması gerektiğini belirten Zengin, yeni bütçe sürecinin kamu çalışanları ve emeklilerin gelir kayıplarının giderilmesi için değerlendirilmesini istedi.

4 TALEP BİRDEN

Türkiye Kamu-Sen’in taleplerini sıralayan Zengin; kamu görevlileri ve emeklilerin maaş artışlarının güncel enflasyon tahminleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini, geçmiş kayıpları telafi edecek ek zam yapılmasını, kalıcı refah payı uygulamasına geçilmesini ve enflasyon farkının altı ay beklenmeden oluştuğu ay maaşlara yansıtılmasını istedi.

Zengin, taleplerinin bir ayrıcalık olmadığını belirterek, “Bizim talebimiz ayrıcalık değil, ücrette adalet ve refahta paydır” ifadelerini kullandı.

“SOFRAYI KÜÇÜLTEN DEĞİL, BÜYÜTEN BÜTÇE”

Yeni bütçenin kamu çalışanının, emeklinin ve dar gelirlinin alım gücünü desteklemesi gerektiğini ifade eden Zengin, bütçe görüşmeleri başlamadan önce ücretlerin güncel ekonomik koşullar doğrultusunda yeniden ele alınması çağrısında bulundu.

Zengin açıklamasını, “Güçlü ekonomi yalnızca büyüyen rakamlarla değil, büyümeden payını alan çalışanlarla; adil bütçe ise yalnızca gelir-gider dengesiyle değil, milletin refahıyla ölçülür” sözleriyle tamamladı.