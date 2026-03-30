Memur Sen Genel başkanı Ali Yalçın’ın Cumhuriyetle ilgili sarf ettiği sözerlere bir tepkide Bilecik’ten geldi. Türk Sağlık-Sen Bilecik Şube Başkanı Ozan Genç Ali Yalçın’ın sarf ettiği hadsiz sözlere sert bir şekilde yanıt vererek, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

Başkan Ozan Genç, sözde yetkili sendikanın genel başkanı olarak nitelediği Ali Yalçın’a verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi;

“Sözde yetkili sendikanın başkanı çıkmış, “Yiğit düştüğü yerden kalkar… Anadolu 100 yıllık narkozdan çıkıyor…” diye konuşuyor.

Biz de soruyoruz:

Kimi kastediyorsun? Hangi narkozdan bahsediyorsun?

Bu millet, 100 yıl önce esaret zincirlerini kırarak ayağa kalktı!

Yedi düvele karşı imanla, cesaretle, kanla ve canla mücadele ederek bağımsızlığını kazandı!

Cumhuriyet’i kurarak yeniden dirildi!

Sizin “narkoz” dediğiniz şey; bu milletin en büyük uyanışıdır!

Aslında mesele belli…

Süslü cümlelerin arkasına gizlenen bir Cumhuriyet hazımsızlığı, bir Atatürk rahatsızlığı…

Bunu ilk defa mı görüyoruz? Hayır!

23 Nisan’da Meclis’i anarsınız ama o Meclis’in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmazsınız.

30 Ağustos’ta zaferi konuşursunuz ama Başkomutan’ın adını ağzınıza almazsınız.

29 Ekim’de Cumhuriyet’i kutlarsınız ama kurucusunu hatırlamazsınız.

10 Kasım’da ise suskunluğunuz her şeyin özeti olur.

Ve sonra çıkıp bu millete tarih anlatmaya kalkarsınız!

İşin en trajik tarafı, siz bir de Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının kurduğu devletin memurlarının hakkını savunduğunuzu iddia edersiniz. Devletini, tarihini ve geçmişini kabullenmeyenlerden bu devletin çalışanına bir hayır gelmeyeceği de açıktır.

Ey aklıevveller!

Türkiye Cumhuriyeti, bir kopuş değil; bu milletin bin yıllık devlet aklının devamıdır.

Cumhuriyet’i kuran irade, bu milletin bağrından çıkan kurmay akıldır.

Biz devletimizi yıkmadık; daha güçlü, daha çağdaş bir yapıyla yeniden inşa ettik.

Sizin rahatsızlığınız işte tam da buradadır.

Cumhuriyet’tedir, Atatürk’tedir, milli egemenliktedir, Anadolu’daki Türk varlığının sarsılmazlığındadır!

Ama bilin ki;

Bu milletin iradesini örseleyemeyeceksiniz!

Tarihimizle bağımızı koparamayacaksınız!

Cumhuriyet’i bu topraklardan silemeyeceksiniz!

Atatürk’ü bu milletin gönlünden çıkaramayacaksınız!

Çünkü biz;

1923’te ayağa kalkmış,

O günden bugüne yürüyüşünü sürdüren,

Her türlü ihanete rağmen dimdik duran büyük bir milletiz!

Ve bu millet; dün olduğu gibi bugün de yarın da kendi tarihine, kendi devletine, kendi değerlerine sahip çıkmaya devam edecek, 21. yüzyıla Türk mührünü vuracaktır.”