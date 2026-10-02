Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor

Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor

Covid-19 aşı talebinin düşmesiyle rotasını onkolojiye çeviren BioNTech, Almanya'daki üç tesisini alıcı bulamadığı gerekçesiyle kapatarak yaklaşık 1.800 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Kaynak: Diğer
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Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor - Resim: 1

BioNTech Almanya'daki Marburg, Idar-Oberstein ve Tübingen tesislerini alıcı bulamadığı için kapatma kararı aldı.

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Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor - Resim: 2

Art49'dan Murat Atık'ın aktardığı habere göre; 2027 ile 2028 yılları arasında kademeli olarak faaliyetlerine son verilecek olan bu tesislerin kapanmasıyla yaklaşık 1.800 çalışanın işsiz kalması bekleniyor.

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Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor - Resim: 3

Şirket merkezinin bulunduğu Mainz'dan yapılan açıklamada, satış görüşmelerinin olumsuz piyasa koşulları ve zorlu yatırım ortamı nedeniyle sonuçsuz kaldığı vurgulandı. Çalışanların mağduriyetini hafifletmek adına personel temsilcileriyle ek tazminat hakları konusunda uzlaşmaya varılsa da anlaşmanın detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.

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Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor - Resim: 4

Şirket, tesisleri elden çıkarma kararını düşük kapasite kullanımı, üretim fazlalığı, maliyetleri düşürme ve kanser araştırmalarına daha fazla odaklanma hedefiyle ilkbahar aylarında almıştı.

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Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor - Resim: 5

Bu süreçte profesyonel aracılar eşliğinde uluslararası firmalar, Alman şirketleri ve yatırımcılarla gizlilik çerçevesinde hücre, gen tedavileri ve mRNA üretimi alanlarında görüşmeler yürütüldü. Yapılan tüm profesyonel arayışlara rağmen bu üç tesis için satış anlaşması sağlanamadı.

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Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor - Resim: 6

Öte yandan, BioNTech'in Berlin'de bulunan peptit araştırma iştiraki JPT Peptide Technologies GmbH, 130 çalışanıyla birlikte Münih merkezli Dubag Group'a başarıyla devredildi.

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Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor - Resim: 7

Kapatılacak tesisler şirketin üretim ağında oldukça kritik roller üstleniyordu. Daha önce Novartis'ten satın alınan Marburg'daki tarihi Behringwerke yerleşkesinde Covid-19 aşıları ve önemli bir hammadde olan plazmid DNA üretilirken, Idar-Oberstein erken dönem klinik geliştirme ürünlerine odaklanmıştı.

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Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor - Resim: 8

Tübingen tesisi ise BioNTech'in milyarlarca Euro'luk bir işlemle satın almayı planladığı eski rakibi CureVac'ın merkezine ev sahipliği yapıyordu. Bu kapatma kararı, CureVac kurucusu Ingmar Hoerr'in sert tepkisine yol açtı. Hoerr, satın alma sürecinde iki şirketin birbirini tamamlayacağı ortak bir yapı kurulacağının planlandığını belirterek BioNTech'i yanıltıcı davranmakla suçladı.

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Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor - Resim: 9

Dünya genelinde 7.200 çalışanı bulunan şirket, pandemi döneminde Pfizer ortaklığıyla milyarlarca Euro gelir elde etmesine karşın, Covid-19 aşısına talebin düşmesi nedeniyle rotasını tamamen onkoloji alanına çevirdi.

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Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor - Resim: 10

Kemoterapi ilaçlarını antikorlar yardımıyla kanserli hücrelere ulaştırmayı hedefleyen yeni nesil tedaviler, yüksek Ar-Ge maliyetleri yaratarak şirketin yılın ilk yarısında 1,35 milyar Euro zarar etmesine neden oldu.

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Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor - Resim: 11

Yaşanan bu stratejik dönüşüm yönetim kademesini de derinden etkiledi. BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, mevcut şirketteki hisselerini koruyarak yeni nesil mRNA ilaçları geliştirmek üzere Mainz merkezli "Arife" adında yeni bir şirket kurma kararı aldı.

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Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor - Resim: 12

Uğur Şahin'in yürüttüğü BioNTech Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise en geç 1 Şubat 2027 itibarıyla, son yıllarda Swedish Orphan Biovitrum'un yönetiminde bulunan Guido Oelkers devralacak.

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