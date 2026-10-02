Türk sağlık devi peş peşe kepenk indiriyor: 1800 işçi kapı önüne konuluyor

Bu süreçte profesyonel aracılar eşliğinde uluslararası firmalar, Alman şirketleri ve yatırımcılarla gizlilik çerçevesinde hücre, gen tedavileri ve mRNA üretimi alanlarında görüşmeler yürütüldü. Yapılan tüm profesyonel arayışlara rağmen bu üç tesis için satış anlaşması sağlanamadı.