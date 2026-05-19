Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli sanat kurumlarından The Metropolitan Museum of Art (The Met), Türk resim sanatının kurucu figürlerinden Osman Hamdi Bey’i odağına alan çok özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Müzenin İslam Sanatı ve Avrupa Resimleri departmanlarının ortaklaşa imza attığı ve kurum tarihinin ilk oryantalizm temalı organizasyonu olma özelliğini taşıyan "Orientalism: Between Fact and Fantasy" (Oryantalizm: Gerçek ve Fantezi Arasında) sergisi, 12 Haziran'da sanatseverlere kapılarını açacak.

Söz konusu sergi; sömürgecilik, modernleşme, kültürel etkileşimler ve emperyalizm ekseninde, Batı dünyasının 19. yüzyıldaki Doğu algısını nasıl inşa ettiğini derinlemesine inceliyor.

BATILI RESSAMLARLA YAN YANA: GEROME VE OSMAN HAMDİ BEY KARŞI KARŞIYA

Tarihsel anlatısını Napolyon’un 1798 yılındaki Mısır seferinden başlatan sergide; tablolardan fotoğraflara, nadide kitaplardan dönemin silah, zırh, seramik, cam ve tekstil ürünlerine kadar uzanan yaklaşık 180 parçalık devasa bir koleksiyon bir araya getiriliyor.

Serginin en dikkat çekici tarafı ise Osman Hamdi Bey’in nadiren gün yüzüne çıkan önemli eserlerinin, dönemin en ünlü oryantalist ressamı Jean-Leon Gerome ve diğer Batılı sanatçıların yapıtlarıyla yan yana sergilenecek olması. Bu sanatsal karşılaşma, Osman Hamdi Bey'in Batı'nın oryantalist üslubuna getirdiği yerli ve eleştirel yorumu küresel ölçekte yeniden tartışmaya açacak.

EŞ ZAMANLI GURUR: "KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ" PERA MÜZESİ’NDE

Osman Hamdi Bey rüzgarı New York’ta eserken, ustanın Türkiye’deki sanatseverler için hazırlanan özel bir seçkisi de Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor.

Tanzimat döneminin yetiştirdiği en önemli entelektüellerden biri olan sanatçının müzecilik, arkeoloji ve sanat eğitimi alanlarındaki vizyoner kimliği, müzenin koleksiyon sergisinde tüm boyutlarıyla gözler önüne seriliyor. Sanatçının ikonik başyapıtı "Kaplumbağa Terbiyecisi" ve "İki Müzisyen Kız" gibi en popüler tablolarının da yer aldığı bu seçki, dâhinin resim tekniğini ve Osmanlı'nın modernleşme sürecindeki eşsiz duruşunu yakından incelemek isteyenleri bekliyor.