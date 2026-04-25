Türk pop müziğinin yaşayan efsanelerinden Mustafa Sandal, Saygı1 platformunda onurlandırılıyor. Fragmanı yayınlanan ve sosyal medyada büyük ses getiren Saygı1'in yen bölümde, müzik dünyasının en popüler isimleri Sandal külliyatına saygı duruşunda bulundu.

Gecenin en dikkat çeken performanslarından bazıları yayınlanan fragmanla nefes kesti.

Ece Seçkin kült haline gelmiş "Aya Benzer" ile sahneyi yakarken, Sefo kendine has tarzıyla "İsyankar"ı, Emircan İğrek ise "Bize Gidelim"i yeniden yorumladı.

Sahne Alan Diğer İsimler:

Ziynet Sali, Melek Mosso ve Gülben Ergen

Eypio, Funktakl ve Ekin Uzunlar

Karsu, Melis Fis, Berkay ve Reynmen

Pelin Akil

GECEDE DUYGUSAL ANLAR

Gecenin en özel sürprizi ise aile içinden geldi. Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman Sandal, babası için düzenlenen bu özel gecede DJ kabinine geçerek performans sergiledi.

30 NİSAN'DA RANDEVUNUZ VAR!

Oğuzhan Uğur’un hazırlayıp sunduğu, her saniyesi emek kokan bu dev prodüksiyon için geri sayım başladı. SAYGI1 Mustafa Sandal Özel Bölümü, 30 Nisan Perşembe akşamı Babalayka YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak.