Yeniçağ Gazetesi
17 Mart 2026 Salı
Türk peyniri apar topar raflardan kaldırıldı: Tespit edilen riski kimse göze alamadı

Almanya merkezli Marmara Import Export GmbH, “Marmara Keçi Peyniri” (400 gram) isimli ürününü mikrobiyolojik bozulma riski tespit edilmesi üzerine geri toplama kararı aldı.

Baran Yalçın
Almanya’da faaliyet gösteren gıda ithalatçısı Marmara Import Export GmbH'nin, satttığı 400 gramlık Türk keçi peyniri mikrobiyolojik bozulma ihtimali sebebiyle raflardan toplatılmaya başlandı.

Şirket, tüketicilerin söz konusu ürünü kesinlikle tüketmemeleri gerektiğine dikkat çekti. Geri çağırma hamlesi, ürünün mikrobiyolojik durumu ile ilgili ilgili şüpheler sonrası ihtiyati bir tedbir olarak alındı.

Toplatılan ürünle ilgili detaylar ise şu şöyle:

Ürün ismi: Marmara Keçi Peyniri

Üretici firma: Marmara Import Export GmbH (Sandstraße 23, 40878 Ratingen)

Ambalaj boyutu: 400 gram

Son tüketim tarihi: 17 Mart 2026

TÜKETİCİLERE İADE ÇAĞRISI

Ürüne ilişkin bir parti numarası ya da EAN kodu aktarılmadığından, son tüketim tarihi 17 Mart 2026 olan tüm ürünlerin iade edilmesi istendi. Üretici firma öte yandan satış noktalarına gönderdiği bildirimde, söz konusu peynirlerin vakit kaybetmeden raflardan kaldırılmasını ve mevcut stokların güvenli şekilde muhafaza edilmesini talep etti. Öte yandan mağazalara müşterileri bilgilendirmek için düzenlenen görsellerin asılması istendi. Peynir satın almış olan tüketiciler, ürünü fiş ibraz etme şartı aranmaksızın satın aldıkları yere iade edebilir ve satış bedelini geri alabilirler.

UZMAN İSİMLERDEN BAKTERİ UYARISI

Uzman isimler, erken bozulma riski olan süt ürünlerinde zararlı bakterilerin hızla çoğalabileceğini belirtiyor. Listeria, Salmonella ve E. coli gibi bakterilerin sebep olabileceği enfeksiyonların; ateş, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve şiddetli ishal gibi belirtilerle kendini gösterebileceği ifade ediliyor.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, genel olarak hayvanlar ve insanlar arasında gıda kaynaklı enfeksiyonlara sebebiyet veren bir bakteri türüdür. İnsanlarda enfeksiyon genel olarak gıda zehirlenmesi şeklinde kendini gösterir.

Özellikleri:

Gram-negatif, çubuk şeklinde bir bakteridir.

Sindirim sisteminde enfeksiyona neden olur.

Çoğunlukla çiğ veya az pişmiş et, yumurta, süt ürünleri ve bazen kontamine sebze ve meyvelerle bulaşır.

Belirtileri:

Karın ağrısı ve kramplar

İshal (bazı durumlarda kanlı)

Ateş

Bulantı ve kusma

Halsizlik

Bulaşma Yolları:

Kontamine gıdaların tüketilmesi

Kirli su veya ellerle temas

Evcil hayvanlar (özellikle sürüngenler ve kuşlar) yoluyla

Kaynak: Haber Merkezi
