Türk peyniri apar topar raflardan kaldırıldı: Tespit edilen riski kimse göze alamadı

TÜKETİCİLERE İADE ÇAĞRISI

Ürüne ilişkin bir parti numarası ya da EAN kodu aktarılmadığından, son tüketim tarihi 17 Mart 2026 olan tüm ürünlerin iade edilmesi istendi. Üretici firma öte yandan satış noktalarına gönderdiği bildirimde, söz konusu peynirlerin vakit kaybetmeden raflardan kaldırılmasını ve mevcut stokların güvenli şekilde muhafaza edilmesini talep etti. Öte yandan mağazalara müşterileri bilgilendirmek için düzenlenen görsellerin asılması istendi. Peynir satın almış olan tüketiciler, ürünü fiş ibraz etme şartı aranmaksızın satın aldıkları yere iade edebilir ve satış bedelini geri alabilirler.