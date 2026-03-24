Fransa’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Türk kökenli iş adamının ülkeyi 4,5 milyon euro (Yaklaşık 231 milyon 440 bin lira) zarara uğrattığı ortaya çıktı. Yaklaşık 500 işçinin 4 yıl boyunca sigorta primlerini ödemeyen iş adamı Esad Çakmak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız gazetesi La Marseillaise'ın haberine göre, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 44 yaşındaki Esat Çakmak'ın 2020-2023 yılları arasında iki şirket üzerinden işçi istihdam ettiği ancak işe alım, maaş bordroları ve sosyal primleri hiçbir zaman bildirmediği ortaya çıktı.

Bu kapsamda Çakmak hakkında Marsilya Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 17 Mart'ta görülen duruşmada Çakmak'ın denetim riskini azaltmak için şirketini Marsilya'dan Bobigny'ye taşıdığı, kapatılınca da yerine yeni bir şirket kurduğu kaydedildi. Duruşmada, sınırlı sayıda ön bildirim (DPAE) yapılmasına rağmen gerçek prim ödemesinin asla gerçekleşmediği ifade edildi.

Soruşturma sırasında Esat Çakmak'ın evinde 5 bin 300 euro nakit, 22 banka kartı ve Audi Q8 ile Mercedes S dahil dört araç ele geçirildi. Sanık, kazandığı parayı kumara harcadığını veya işçilere dağıttığını, şu anda sırt ağrıları nedeniyle asgari geçim yardımı (RSA) aldığını savundu.

Hakim, "Kasıtlı olarak işçilerinizi bildirmeyerek zenginleştiniz ve Urssaf'a büyük zarar verdiniz" derken, savcı da sanık için "dolandırıcı patron" ifadesini kullandı. Savcı, yöntemin BTP (inşaat) sektöründe sık görüldüğünü belirterek 3 yıl kesin hapis ve tutuklama talep etti. Sosyal güvenlik kurumu olan Urssaf'ın avukatı da suçun ihmal değil, kasıtlı olduğunu vurguladı.

Sanığın avukatı, müvekkilinin büyük bir servet elde etmediğini ve Türkiye'de yaşasaydı hayatta kalamayacağını belirterek, "O, asıl işverenlerin piyonuydu" dedi.

Mahkeme, sanığı 3 yıl hapis (2 yıl tecilli), 20 bin avro para cezası ve ömür boyu şirket yönetme yasağına çarptırdı. Ayrıca Urssaf'a 4 milyon 682 bin 927 avro tazminat ödemesi ve şirketlerinin feshi kararı verildi. Cezanın 1 yıllık kesin kısmı, elektronik kelepçe ile ev hapsine çevrildi.