Beşiktaş’ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı genç sağ bek Taylan Bulut’un geleceği belirsizliğini koruyor. Oyuncunun menajeri, durumun netleşmesi amacıyla İstanbul’a geldi ve siyah-beyazlı yönetimle görüşmelere başladı.

Taraflar arasındaki toplantılarda Taylan Bulut’un kadrodaki konumu ve kulübün uzun vadeli planlarındaki rolü detaylı şekilde ele alınacak. Beşiktaş yönetimi bu görüşmelerin ardından genç futbolcunun kariyerine yönelik nihai kararı verecek. Ayrılık senaryosunun masaya gelmesi durumunda ise 20 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle birlikte takımdan ayrılmayı tercih ettiği öğrenildi.

6 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Schalke 04’ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Taylan Bulut, Beşiktaş formasıyla bu sezon sadece 9 resmi karşılaşmada şans bulabildi.

Toplam 536 dakika sahada kalan genç sağ bek, bu süreçte 1 asistlik katkı sağladı. Taylan Bulut’un siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.