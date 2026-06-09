2018 yılında Antalya'da kurulan ve motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım sektöründe faaliyet gösteren Güçlü Zirve Ağır Vasıta Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, içine girdiği mali darboğazdan kurtulamadı.
Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu
Antalya’da faaliyet gösteren otomotiv bakım ve yedek parça firması, Güçlü Zirve Ağır Vasıta Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali krizden çıkamayarak iflas etti. Mahkeme, konkordato talebini reddederken şirket için tasfiye süreci başladı.Özel Haber: Hava Demir
Mahkeme, şirketin konkordato talebini reddederek iflasına hükmetti.
Çöküşün Sinyalleri Vergi Tablosuna Yansımıştı
Resmi kayıtlara göre 17 Ekim 2018 tarihinde Antalya’nın Kepez ilçesi, Esentepe Mahallesi'nde faaliyete geçen şirket; aynı işletmede mekanik, elektrik sistemi, kaporta, boya, fren sistemi ve cam bakımı gibi geniş çaplı motorlu araç bakım-onarım hizmetleri veriyordu.
Ancak firmanın vergi levhası verileri, ekonomik sıkıntıların uzun bir süredir devam ettiğini gözler önüne serdi. 2019 yılında 24.121,91 TL, 2020 yılında ise 27.676,55 TL matrah beyan eden firmanın tablosu, 2021 takvim yılında dramatik bir düşüş yaşadı.
2021 yılı için beyan edilen matrah ve tahakkuk eden verginin sıfıra düşmesi, şirketin yaşadığı finansal krizin en belirgin habercisi oldu.
Mali yapılarını düzeltmek umuduyla İcra İflas Kanunu'nun (İİK 285 - 308/h) ilgili maddeleri gereğince konkordato talebinde bulunan şirket için yolun sonu göründü.
Mahkeme heyeti, 05 Haziran 2026 tarihli duruşmada, davacı şirketler hakkında 12 Kasım 2025 tarihinde verilmiş olan "kesin mühlet" kararının kaldırılmasına ve konkordato talebinin reddine karar verdi.
Davaya ilişkin paylaşılan kararda, sadece Güçlü Zirve Ağır Vasıta Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. (Sicil No: 102765) değil, bağlantılı olan Mehmet Uyanık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Sicil No: 977863) de karardan nasibini aldı.
Mahkeme; her iki şirketin de 05 Haziran 2026 tarihi, saat 14:35 itibarıyla resmen iflas ettiğini açıkladı. Ayrıca, şirketlerin mal varlıklarını ve faaliyetlerini korumak amacıyla mahkemece daha önce hükmedilen tüm ihtiyati tedbir kararlarının da tamamen kaldırıldığı ilanen tebliğ edildi.
Şirketlerin iflas masasına devredilerek tasfiye sürecinin başlaması bekleniyor.