Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu

Mahkeme; her iki şirketin de 05 Haziran 2026 tarihi, saat 14:35 itibarıyla resmen iflas ettiğini açıkladı. Ayrıca, şirketlerin mal varlıklarını ve faaliyetlerini korumak amacıyla mahkemece daha önce hükmedilen tüm ihtiyati tedbir kararlarının da tamamen kaldırıldığı ilanen tebliğ edildi.