Yeniçağ Gazetesi
09 Haziran 2026 Salı
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu

Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu

Antalya’da faaliyet gösteren otomotiv bakım ve yedek parça firması, Güçlü Zirve Ağır Vasıta Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali krizden çıkamayarak iflas etti. Mahkeme, konkordato talebini reddederken şirket için tasfiye süreci başladı.

Hava Demir Özel Haber: Hava Demir
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu - Resim: 1

2018 yılında Antalya'da kurulan ve motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım sektöründe faaliyet gösteren Güçlü Zirve Ağır Vasıta Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, içine girdiği mali darboğazdan kurtulamadı.

1 10
Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu - Resim: 2

Mahkeme, şirketin konkordato talebini reddederek iflasına hükmetti.

2 10
Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu - Resim: 3

Çöküşün Sinyalleri Vergi Tablosuna Yansımıştı

Resmi kayıtlara göre 17 Ekim 2018 tarihinde Antalya’nın Kepez ilçesi, Esentepe Mahallesi'nde faaliyete geçen şirket; aynı işletmede mekanik, elektrik sistemi, kaporta, boya, fren sistemi ve cam bakımı gibi geniş çaplı motorlu araç bakım-onarım hizmetleri veriyordu.

3 10
Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu - Resim: 4

Ancak firmanın vergi levhası verileri, ekonomik sıkıntıların uzun bir süredir devam ettiğini gözler önüne serdi. 2019 yılında 24.121,91 TL, 2020 yılında ise 27.676,55 TL matrah beyan eden firmanın tablosu, 2021 takvim yılında dramatik bir düşüş yaşadı.

4 10
Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu - Resim: 5

2021 yılı için beyan edilen matrah ve tahakkuk eden verginin sıfıra düşmesi, şirketin yaşadığı finansal krizin en belirgin habercisi oldu.

5 10
Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu - Resim: 6

Mali yapılarını düzeltmek umuduyla İcra İflas Kanunu'nun (İİK 285 - 308/h) ilgili maddeleri gereğince konkordato talebinde bulunan şirket için yolun sonu göründü.

6 10
Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu - Resim: 7

Mahkeme heyeti, 05 Haziran 2026 tarihli duruşmada, davacı şirketler hakkında 12 Kasım 2025 tarihinde verilmiş olan "kesin mühlet" kararının kaldırılmasına ve konkordato talebinin reddine karar verdi.

7 10
Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu - Resim: 8

Davaya ilişkin paylaşılan kararda, sadece Güçlü Zirve Ağır Vasıta Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. (Sicil No: 102765) değil, bağlantılı olan Mehmet Uyanık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Sicil No: 977863) de karardan nasibini aldı.

8 10
Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu - Resim: 9

Mahkeme; her iki şirketin de 05 Haziran 2026 tarihi, saat 14:35 itibarıyla resmen iflas ettiğini açıkladı. Ayrıca, şirketlerin mal varlıklarını ve faaliyetlerini korumak amacıyla mahkemece daha önce hükmedilen tüm ihtiyati tedbir kararlarının da tamamen kaldırıldığı ilanen tebliğ edildi.

9 10
Türk otomotiv devi Güçlü Zirve iflas etti: Yıllardır sektöre yön veriyordu - Resim: 10

Şirketlerin iflas masasına devredilerek tasfiye sürecinin başlaması bekleniyor.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro