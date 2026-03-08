İkmal Albay Bihter Aral, Harp Okulu’ndan başlayan 31 yıllık meslek hayatını, eşinin ve ailenin desteğiyle nasıl gururla sürdürdüğünü paylaştı. Hava Pilot Üsteğmen İrem Tan Ger, ilk uçuş heyecanını ve görev bilinciyle “sadece kendini değil, milleti de düşündüğünü” ifade etti.

İkmal Astsubay Çavuş Yasemin Erken, karakterine uygun mesleği seçtiğini ve aile desteğinin motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Burcu Yıldız, eşine destek olma ve görevdeki katkısıyla gurur duyduğunu anlattı. Eda Nur Kahraman ise şehit Ömer Halisdemir’in cenazesinde gördüğü kadın askerlerden ilham alarak mesleğini seçtiğini belirtti.

Kadın askerler, aile ve eş desteğiyle zorlukları aşarken, “Subay, subaydır. Kadını erkeği olmaz” anlayışıyla hem mesleklerine hem de topluma ilham veriyorlar.

"KENDİMİ HEP ASKER OLARAK GÖRDÜM"

İkmal Albay Bihter Aral, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılma hikâyesini paylaşırken, “Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü’nde Askeri Yardım ve Güvenlik İşbirliği Daire Başkanı olarak görev yapıyorum. Bir asker çocuğu olarak büyüdüm, bir askerle evliyim ve bir oğlumuz var. Asker bir ailede doğduğum için, kendimi hep asker olarak gördüm. Hatta GATA’da doğdum; babamın asker olması hayatımı şekillendirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün okulundan mezun olmak büyük bir onurdu.

"ŞANLI ÜNİFORMAYI GİYME HAYALİYLE BÜYÜDÜM"

Hava Pilot Üsteğmen İrem Tan Ger ise, “Çocukluğumdan beri bu hayali kuruyordum. ‘Her Türk askeri doğar’ derler; ben de bu şanlı üniformayı giyme hayaliyle büyüdüm. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözü benim yol göstericimdi.

"VATAN SEVGİSİYLE YETİŞTİRİLDİM"

İkmal Astsubay Çavuş Yasemin Erken ise karakterine en uygun mesleğin askerlik olduğunu belirtti: “Ankara’da astsubayım ve vatan sevgisiyle yetiştirildim. Karakterime en uygun meslek askerlikti. Annem polis olduğu için disiplinli bir şekilde büyüdüm ve bu mesleğe yöneldim.

Boya İmalatta görev yapan Burcu Yıldız, eşinin uzman çavuş olmasından dolayı TSK’ya katıldığını söyledi: “İşe işçi olarak başladım, kimyasal maddelerle çalışıyoruz ve birliklerimizin araçlarını özel boyalarla kaplıyoruz. Eşim tank şoförü; onun görevinde zırhı olabilmek benim için büyük bir gurur. Altı yıl bekledim, Suriye’deki görevindeyken işe başladım ve onun tankına katkı sağlayabilmek beni çok motive etti” dedi.

Askeri öğrenci Eda Nur Kahraman ise Niğde’de Şehit Ömer Halisdemir’in cenazesine katılmasının hayatında dönüm noktası olduğunu anlattı: “Kadın askerlerin üniformaları dikkatimi çekti ve o an ‘Ben de olacağım’ dedim. Şimdi buradayım ve başardım” dedi.