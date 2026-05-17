Türk Ordusu'na robotlu çözüm: Mayın ve EYP artık sorun olmayacak

Sistemin sahada test edildiğini ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirildiğini belirten Erol, "Amacımız yanlış alarm oranını düşürürken tespit başarısını artırmak. MEDAS bu dengeyi kuran bir sistem oldu." ifadelerini kullandı.

RİSKLİ ALANLAR İÇİN MEROB

İnsansız sistemlerin sunduğu olanakları kullanmak için de çeşitli işbirlikleri yaptıklarını anlatan Erol, bu kapsamda robotik sektör öncüleri ile yapılan ortak çalışmayla MEROB mayın dedektör robotunu geliştirdiklerini söyledi. Böylece personel güvenliğini merkeze alan bir çözüm oluşturduklarını dile getiren Erol, sistemin özellikle riskli bölgelerde aktif rol oynayacağını belirtti.

Erol, "MEROB ile operatörü doğrudan tehlikeli bölge içine sokmadan görev icra edebiliyorsunuz. Uzaktan kontrol edilebilen ve otonomi kabiliyetleri bulunan bir platform. Üzerine entegre edilen sistemlerle mayın ve patlayıcı tespiti yapılabiliyor." diye konuştu.

Robotik sistemlerin sahadaki öneminin giderek arttığını dile getiren Erol, "Artık insanı riske atmayan çözümler ön planda. MEROB da bu yaklaşımın bir ürünü." dedi.