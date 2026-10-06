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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 5 Ekim 2026'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Mekke Savunma İttifakı Stratejik-Siyasi ve Savunma Komitesi olağanüstü toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiriye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BİLDİRİDE ASKERÎ KUVVET VE KABİLİYET VURGUSU

Çömez, X hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik sorunları ve tehditlerin ele alınması amacıyla düzenlendiğini belirtti. Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığını ifade etti.

Ortak bildiride yer alan "kolektif savunma taahhütlerinin pratik uygulamasına derhal geçilmesi" ifadesine dikkat çeken Çömez, metindeki bir diğer hükmün ise daha önce üzerinde mutabakata varılan "askerî kuvvetler ve kabiliyetlerin" Suudi Arabistan'a sağlanmasını ve bunların "hızla konuşlandırılması" için gerekli tedbirlerin alınmasını öngördüğünü aktardı.

"TÜRKİYE YALNIZCA SİYASİ DESTEK VERMEYECEK"

Çömez, söz konusu düzenlemenin Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a yalnızca siyasi destek vermesi veya silah sağlaması anlamına gelmediğini savunarak, daha önce üzerinde anlaşmaya varılmış askerî kuvvet ve kabiliyetlerin de Suudi Arabistan'a sağlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Uluslararası haber ajanslarının da bildirideki ifadeleri Suudi Arabistan'a askerî güç konuşlandırılması şeklinde yorumladığını belirten Çömez, gelişmelerin Türk askerinin Husilere karşı Suudi Arabistan'ı korumak amacıyla Yemen'e gönderilmesi ihtimaline işaret ettiğini savundu.

"MECLİS ONAYI OLMADAN HAYATA GEÇEMEZ"

Çömez, Mekke Anlaşması'nın imzalandığı dönemde TBMM'de İYİ Parti adına yaptığı konuşmaya da atıfta bulundu. O dönem anlaşmanın Suudi Arabistan'ı Husilere karşı korumak amacıyla ABD tarafından kurgulanmış bir plan olduğunu ve Meclis onayı olmadan uygulanamayacağını söylediğini hatırlattı.

"TÜRK ASKERİ YEMEN ÇÖLLERİNE GÖNDERİLEMEZ"

İYİ Partili Çömez, iktidarın Anayasa'nın 90. ve 92. maddelerine aykırı hareket ettiğini ileri sürerek, Türkiye'nin ABD'nin Orta Doğu'daki "ileri karakolu" olmaması gerektiğini ifade etti.

Çömez, Türk askerinin ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın çıkarları doğrultusunda Yemen'e gönderilmesine karşı çıktı.