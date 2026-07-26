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Kaynak: Haber Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerin matematik, biyoloji, kimya ve fizik dallarında düzenlenen dört büyük uluslararası bilim olimpiyatında toplam 19 madalya kazandığını açıkladı.

DÖRT OLİMPİYATTA 19 MADALYA

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada Türk öğrencilerin uluslararası bilim olimpiyatlarından başarılarla dönmeye devam ettiğini belirterek şu sonuçları paylaştı:

67. Uluslararası Matematik Olimpiyatı (Çin / Şanghay): 117 ülkeden 666 öğrencinin katıldığı organizasyonda Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.



37. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı (Litvanya / Vilnius): 78 ülkeden 302 öğrencinin yarıştığı olimpiyatta Türk öğrenciler 2 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.



58. Uluslararası Kimya Olimpiyatı (Özbekistan / Taşkent): 93 ülkeden 360'ın üzerinde öğrencinin katıldığı yarışmada Türkiye 4 gümüş madalya kazandı.



56. Uluslararası Fizik Olimpiyatı (Kolombiya / Bucaramanga): 87 ülkeden 381 öğrencinin yer aldığı organizasyonda ise 5 gümüş madalya Türkiye'nin oldu.



Kacır, "Türkiye'mizi başarıyla temsil ederek bizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

MATEMATİKTE TÜM TAKIM MADALYA ALDI

Çin'de düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden 6 öğrencinin tamamı madalya kazanmayı başardı.

TÜBİTAK BİDEB tarafından yetiştirilen öğrencilerden Umut Kağan Yazgan altın madalya kazanırken, Ege Akgün, Mustafa Dortluoğlu ve Tuğra Özbey Eratlı gümüş, Alperen İnan ile Selim Doğan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

BİYOLOJİDE İKİ ALTIN MADALYA

Litvanya'daki Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda Ahmet Alp Alaftargil ve Ahsen Sena Girgin altın madalya kazanırken, Çağan Gürel ile Bilal Bostan gümüş madalya elde etti.

KİMYA VE FİZİKTE GÜMÜŞ BAŞARI

Özbekistan'da gerçekleştirilen Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda Arda Yazıcıoğlu, Bahri Eren Sarıkaya, Kaan Doğan ve Mustafa Efe Cesur gümüş madalya kazandı.

Kolombiya'da düzenlenen Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda ise Eren Akarsu, Mert Andaç Karan, Rüzgar Kuşaklı, Şenol Tarhan ve Yiğit Koca, kazandıkları gümüş madalyalarla Türkiye'nin temel bilimlerdeki başarısını uluslararası arenada bir kez daha gösterdi.