Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in ablası olan Tülay Özer, kardeşinin kariyerine yön veren isim olmasının yanı sıra Altın Plak ödüllü başarılı bir diskografiye sahipti.

KARİYERİNE ALTIN PLAK İLE DAMGA VURDU

Müzik yolculuğuna 1974 yılında yayımladığı "Gel Artık / Niye Çattın Kaşlarını" adlı 45’liği ile başlayan Özer, asıl büyük çıkışını 1975 yılında gerçekleştirdi. Kent Plak etiketiyle piyasaya sürülen ve hafızalara kazınan "İkimiz Bir Fidanız / Son Ümit" plağı, sanatçıya geniş bir hayran kitlesi ve İzmir Fuarı’nda ilk kez sahne aldığı dönemde Altın Plak Ödülü’nü getirdi.

Tülay Özer, 1976 yılında da başarısını sürdürerek Anadolu pop ve arabesk tınılarını birleştiren özgün çizgisiyle dikkat çekti. Esin Engin’in düzenlemeleriyle; Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi değerli bestecilerin eserlerini yeniden yorumladı. 1978 yılında ise bir Sezen Aksu bestesi olan "Büklüm Büklüm" ile listelerde bir kez daha zirveye yerleşerek kariyerinin son büyük çıkışına imza attı.

KARDEŞİ ZERRİN ÖZER’E DESTEK OLDU

80’li yıllarda kendi müzik kariyeri yavaşlama dönemine girerken, kardeşi Zerrin Özer’in parlamasında büyük rol oynadı. Sanat dünyasında alışılmışın aksine, kardeşiyle rekabet etmek yerine onun en büyük destekçisi olmayı tercih etti.

MÜZİĞE ARA VERMİŞTİ

Yaşar Plak etiketiyle çıkardığı pop-arabesk tarzındaki "Kalbimdeki Sevgili" adlı son uzunçalarından beklediği ilgiyi göremeyen sanatçı, bu dönemin ardından profesyonel müzik çalışmalarına uzun bir ara vermişti. Türk müziğinin bir döneme tanıklık eden bu güçlü sesi, geride bıraktığı unutulmaz eserlerle anılmaya devam edecek.