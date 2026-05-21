21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında organize edilen yarışma, Türk mutfağının geleneksel ve sağlıklı yönlerini ön plana çıkarmayı amaçladı. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde düzenlenen etkinliğe Kastamonu merkez ile Taşköprü ve Tosya ilçelerinden toplam 9 lise katıldı. Yarışmada 36 öğrenci; çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

Program, Anadolu Yemekleri Fotoğraf Sergisi’nin açılışıyla başladı. Açılışta konuşan Turizm Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Çağdaş Aydın, Türk mutfağı temalı bir fotoğraf yarışması düzenlediklerini belirterek yarışmanın üç ayrı kategoride yapıldığını, bunlardan birinin öğrenciler için hazırlandığını ifade etti. Aydın, yarışmaya ait fotoğrafların yer aldığı serginin fakültede ziyaretçilere açık olduğunu da söyledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Çalışkan ise yarışmanın her yıl Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlendiğini dile getirdi. Bu yıl üç ilçeden 9 okulun katılım sağladığını belirten Çalışkan, öğrencilerin dört kişilik ekipler halinde yarıştığını söyledi.

Yarışmanın amacının gençlerin mutfağa olan ilgisini artırmak ve Türk mutfak kültürünü yaşatmak olduğunu vurgulayan Çalışkan, geçmiş yıllarda yarışmaya katılan bazı öğrencilerin daha sonra Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü tercih ettiğini ifade etti. Yarışmanın 2023 yılında yoğun katılımla başladığını, sonraki yıllarda da gelen talepler doğrultusunda devam ettiğini aktaran Çalışkan, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sırasında öğrencilere yapıcı geri dönüşlerde bulunduğunu kaydetti.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Sevim de Türk mutfağının dünya mutfakları arasında önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, mutfağın yalnızca beslenme değil; tarih, kültür ve geleneklerin de taşıyıcısı olduğunu söyledi. Türk mutfağının Orta Asya’dan günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Sevim, yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarı diledi.

Yarışmacılardan Kastamonu Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Güntürk ise hazırladıkları menüde çökertme kebabı, Süleymaniye çorbası ve dondurmalı irmik helvası bulunduğunu belirterek yarışmanın oldukça heyecanlı geçtiğini söyledi. Güntürk, iki saat süren yarışmanın hem stresli hem de keyifli olduğunu ifade etti.

Yarışma sonunda çorba kategorisinde Kastamonu Göl Anadolu Lisesi, Karalahana Pancar Çorbası ile birinci oldu. Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü sırayı aldı.

Ana yemek kategorisinde Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mutancana yemeğiyle birincilik elde etti. Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci olurken, Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü sırada yer aldı.

Tatlı kategorisinde ise 10 Aralık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi keşkül tatlısıyla birinciliği kazandı. Mustafa Kaya Anadolu Lisesi ikinci, Aytaç Eruz Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.