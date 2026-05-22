Anadolu’nun binlerce yıllık zengin mutfak kültürünü ve köklü mirasını geleceğe taşımayı amaçlayan Türk Mutfağı Haftası, bu yıl beşinci kez kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan hafta, Bursa’da Valilik koordinasyonunda ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Bursa genelini kapsayan bir haftalık etkinlik zincirinin açılış noktası ise son dönemde gastronomi alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken İnegöl ilçesi oldu.

İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde, Gastro İnegöl organizasyonuyla düzenlenen açılış programına Bursa ve İnegöl protokolünün yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyonda, Türk mutfağının zenginliğini ve yöresel çeşitliliğini gözler önüne sermek amacıyla Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine ait 7 farklı pilav çeşidi tanıtılarak konukların beğenisine sunuldu. Hazırlanan özel menüde bölgeleri şu lezzetler temsil etti:

Marmara Bölgesi: İnegöl’ün coğrafi işaretli ürünü İnegöl Mişorizi

Karadeniz Bölgesi: Hamsili Pilav

İç Anadolu Bölgesi: Ankara Tava

Ege Bölgesi: Enginarlı Pilav

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Frik Pilavı

Doğu Anadolu Bölgesi: Perde Pilavı

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Pilavı

Gastronominin turizmdeki artan rolüne değinen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin mutfak kültürünü markalaştırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Başkan Taban, yaptığı açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İnegöl zaten İnegöl Köftesiyle gastronomiyi gerçekleştiriyor. Ancak 'İnegöl Köftesinden daha fazlası' diyerek yola çıktık ve kültürel değerlerimizi toplamaya başladık. Arkadaşlarımız geleneksel yemek tariflerini araştırdı ve 200’ün üzerinde yöresel lezzetimiz olduğunu gördük. Bu lezzetleri kurduğumuz tesiste vatandaşlarımıza sunuyoruz. Artık şehrimize tur otobüslerinin geldiğini görüyoruz. Kültürümüzde sofra sadece yemek yenilen yer değil, birlik ve beraberlik ruhunun doğduğu, iletişimin sağlandığı bir merkezdir."

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan bu anlamlı haftanın önemini vurgulayarak, "Bu yıl 'Bir Sofrada Miras' teması öne çıktı. Bizim sofralarımız her şeyin birleştiği, gönüllerin bir arada olduğu yerdir. İnegöl, Gastro İnegöl markasıyla köftenin yanına yeni değerler eklemeyi başardı. Ayrıca bugün burada sanatla mutfağın birleştiğini de görüyoruz" dedi.

Kültürel kimliği korumanın önemine dikkat çeken İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise sofra kültürünün Türk toplumundaki manevi değerine değindi. Kaymakam Arslan, "Bizi geleceğe taşıyacak olan, kültürel değerlerimize sahip çıkmaktır. İnancımızda ve kültürümüzde bir ekmek parçası yere düştüğünde onu öpüp başımıza koyarız. Bütün sorunlarımızı bir sofranın etrafında konuşur ve paylaşırız. Bu haftanın ülkemizde birlik içinde kutlanması çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Gastro İnegöl uzmanları tarafından 7 bölgenin pilavları davetlilere tanıtıldı. Programın sonunda etkinlik alanındaki tüm katılımcılara pilav ikramı yapıldı.