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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Türk müteahhitlik sektörü, yıllık uluslararası müteahhitlik gelirlerinden en çok pay alan ülkeler arasında ilk 10'da konumlandı.

Sektör, 2020'de yurt dışında yaklaşık 18 milyar dolar tutarında 386 proje gerçekleştirdi. Türk firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin tutarı 2021'de 32 milyar dolara geldi. Söz konusu yılda 463 proje üstlenilirken elde edilen tutar, o dönemde ulaşılan en yüksek proje bedeli olarak belirlendi.

Proje tutarı, Kovid-19 salgınının da etkisiyle 2022'de 20 milyar dolara gerilerken proje sayısı 2021'e göre artış oldu. Söz konusu yılda proje sayısı 512 olarak kaydedildi.

Yurt dışı müteahhitlik sektörünün 2023'te üstlendiği projelerin tutarı 28,8 milyar dolar, proje sayısı da 450 olarak belirtildi. Sektörün 2024'te üstlendiği proje tutarı, küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisine rağmen 29,9 milyar dolara geldi.

Türk müteahhitlik sektörü bu yıl ise haziran sonuna kadar 27 ülkede tutarı 2,7 milyar dolar olan 57 projeye imza attı.

Türk müteahhitleri, halihazırda Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Orta Doğu ve Afrika'da büyük projelerde yer aldığı görüldü. Yüzde 42,7'lik payla BDT ilk sırada yer alırken, yüzde 25,4'lük payla Orta Doğu ve yüzde 18,5'lik payla Afrika takip etti. Bu bölgeleri yüzde 10,4 ile Avrupa ve yüzde 2,6 ile Asya izledi.