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Türk otomotiv markası Karsan tarafından geliştirilen Otonom e-ATAK, Hollanda'nın ünlü tema parkı Efteling çevresinde yaklaşık 6 kilometrelik güzergahta faaliyete geçti. Araç, Efteling Hoofdingang ile Wonderhotel durakları arasında karma trafik koşullarında SAE Seviye-4 otonom sürüş teknolojisiyle sürücüsüz olarak hizmet veriyor. Engelli erişimine uygun şekilde tasarlanan ve ücretsiz olarak sunulan otobüs; ana ulaşım durağı ile oteller, konaklama tesisleri ve ziyaretçi alanları arasındaki bağlantıyı sağlıyor.

GÜNLÜK YAŞAMIN DOĞAL BİR PARÇASI OLUYOR

Karsan CEO’su Utku Ayyarkın, mobilitenin geleceğinin elektrikli ve otonom sistemler üzerine kurulduğunu belirterek, ABD’den Avrupa’ya uzanan geniş coğrafyada önemli başarılara imza attıklarını ifade etti. Ayyarkın, Efteling projesinin otonom toplu taşıma teknolojisinin günlük yaşamın doğal bir parçası haline geldiğini gösteren somut bir örnek olduğunu vurguladı.

HOLLANDA'DAKİ İKİNCİ PROJE VE KÜRESEL BAŞARI

Efteling uygulaması, Rotterdam The Hague Airport projesinin ardından Karsan’ın Hollanda’da hayata geçirdiği ikinci otonom otobüs operasyonu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 2 ay sürmesi öngörülen pilot çalışma boyunca yolcu deneyimi, operasyonel verimlilik ve saha verileri detaylı biçimde analiz edilecek. İlk kez 2021’de ABD’de, ardından 2022’de Avrupa’da karma trafikte çalışan ilk tam boy otonom otobüs olan Karsan Otonom e-ATAK, bugüne kadar 12 ülkede 100 bini aşkın yolcu taşıdı.