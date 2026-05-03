FİZİKSEL YAPAY ZEKADA TÜRK İMZASI

Küresel servis robotları pazarının yazılımdan fiziksel dünyaya evrildiği 2026 yılında, Türkiye stratejik bir başarıya imza attı. Boğaziçi Teknopark bünyesinde kurulan Thud e-Robotics, profesyonel baristaların ustalığını milimetrik hassasiyetle kopyalayan X Barista’yı tanıttı. Tamamen Türk mühendis ekibi tarafından geliştirilen bu robot, sadece programlanmış komutları değil, sensörler aracılığıyla insan hareketlerini taklit eden bir altyapıya sahip.

ŞAMPİYONLARIN BİLEK HAREKETLERİ ROBOTİK HAFIZADA

Şirketin CEO’su Önder Akyazıcı, geliştirdikleri 9DOF sensör teknolojisi sayesinde barista şampiyonlarının hareketlerini dijital bir veriye dönüştürdüklerini açıkladı. Baristaların bileklerine takılan sensörlerle alınan kayıtlar, yapay zeka aracılığıyla robota öğretiliyor. Böylece robot, dünyanın neresinde olursa olsun her fincanda aynı şampiyon ustalığını ve standart kaliteyi sunabiliyor.

CES 2026’DAN DÜNYA LANSMANINA

2026 yılının başında Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’e kabul edilen X Barista, burada "dünyanın en iyi robot barista teknolojisi" olarak lanse edildi. Henüz kuruluş aşamasında 6 milyon avro değerleme ile yatırım alan girişim, 2026’nın ikinci yarısında yeni bir yatırım turuna çıkmaya hazırlanıyor.

"BARİSTALARI İŞSİZ BIRAKMAYACAK, KONFOR SAĞLAYACAK"

Robotların baristaların yerine geçeceği endişesine de değinen Akyazıcı, hedeflerinin iş gücünü yok etmek değil, ağır yükü robotlara devretmek olduğunu belirtti. Akyazıcı, "Profesyonel baristalar artık robota hareket öğreten danışmanlar konumuna geçecek. İşin yorucu kısmını robotlar yapacak, ustalığı olan insanlar ise daha konforlu şartlarda bu bilgiyi geleceğe aktaracak" dedi.

Önder Akyazıcı, Thud e-Robotics’in Temmuz 2024'te Boğaziçi Teknopark'ta kurulduğunu ve aynı yılın son çeyreğinde Amerika merkezli 6 milyon avro değerlemeyle yatırım aldıklarını söyledi.