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Kaynak: AA

22 Haziran’da Balçova’daki evinde yaşamını yitiren Yorgancıoğlu için Alsancak Hocazade Camisi’nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende çocukları Faruk, Haluk ve Müberra Yorgancıoğlu Soyer taziyeleri kabul etti.

Moda dünyasının duayen isminin tabutu, beyaz güller ve simgesi haline gelen beyaz şapkayla süslendi. Sanat, moda ve iş çevrelerinden çok sayıda kişinin katıldığı törende sevenleri Yorgancıoğlu’na son görevlerini yerine getirdi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yorgancıoğlu’nun naaşı, Urla İskele Mezarlığı’nda defnedildi.

ZÜHAL YORGANCIOĞLU KİMDİR?

1926 yılında İzmir’in Bayraklı ilçesinde dünyaya gelen Zühal Yorgancıoğlu, henüz çocuk yaşlarda tasarıma ilgi duymaya başladı. Sekiz yaşındayken bez bebeklerine kıyafet diken Yorgancıoğlu, eğitimini İzmir’de sürdürdü. Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Kız Meslek Yüksek Okulu’nda sanat ve tasarım eğitimi aldı ve 1947 yılında okulunu tamamladı.

1946’da resim öğretmeni Mehmet Yorgancıoğlu ile evlenen başarılı tasarımcının Faruk, Haluk ve Müberra isimlerinde üç çocuğu bulunuyor.

Meslek yaşamının ilk yıllarında sanat öğretmenliği ve tasarım çalışmaları yapan Yorgancıoğlu, 1961’de Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Maryland Güzel Sanatlar Akademisi’nde moda tasarımı eğitimi aldı. Bu süreçte Washington Post için moda illüstrasyonları hazırlayan tasarımcı, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek kendi moda atölyesini kurdu.

Türk kültürünü ve geleneksel sanat motiflerini tasarımlarına taşıyan Yorgancıoğlu, ilk defilesini 1963 yılında düzenledi. Kariyeri boyunca birçok uluslararası ve yerli ünlü isme tasarımlar hazırladı. Nancy Reagan, Jackie Onassis, Linda Gray, Lindsay Wagner ve Dalida’nın yanı sıra Ajda Pekkan, Emel Sayın, Nükhet Duru, Sibel Can, Müzeyyen Senar ve Hülya Avşar da onun tasarımlarını tercih eden isimler arasında yer aldı.

Gazeteci Edgar Schneider tarafından kendisine verilen “Madam Z” lakabıyla tanınan Yorgancıoğlu, Türk modasının dünyada tanıtılmasına önemli katkılar sağlayan öncü tasarımcılar arasında gösteriliyor.