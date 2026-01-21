Son yıllarda Afrika pazarında öne çıkan sektörler arasında inşaat, enerji ve mobilya sektörleri yer alıyor. Afrika ülkelerinin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğu bu alanlarda, özellikle mobilya ve dekorasyon sektörünün hızlı bir büyüme ivmesi yakaladığı belirtildi.

2024 yılında 19,4 milyar dolar olarak gerçekleşen Türkiye’nin Afrika ihracatının, 2025 yılında 22 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Dolaylı ihracat ve bavul ticareti de dahil edildiğinde bu rakamın 25–27 milyar dolar seviyelerine ulaştığı ifade ediliyor.

TİM tarafından “İhracata En Çok Katkı Sağlayan Firmalar” arasında gösterilen Asortie Mobilya, Afrika pazarında 2025 yılı boyunca 38 ülkede katıldığı uluslararası fuarlar sayesinde şirket bazında ihracatını yüzde 350 oranında artırdı.

ASORTIE MOBILYA’YA TİM’DEN ÖZEL PLAKET

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “2026 Ticaret Heyetleri Lansmanı ve B2B Hedef Ülkeler Stratejisi” programında, klasik ve lüks mobilya sektörünün öncü markalarından Asortie Mobilya, ihracata sağladığı yüksek ve sürdürülebilir katkı nedeniyle özel plaketle onurlandırıldı.

Aralık sonunda gerçekleştirilen TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen programa; TİM Genel Başkanı Mustafa Gültepe, kamu temsilcileri, ihracatçı birlikleri yöneticileri ve sektörün önde gelen firmaları katıldı. Programda Türkiye’nin 2026 dış ticaret hedefleri, öncelikli pazarlar ve B2B büyüme stratejileri ele alındı.

PLAKET, MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN DUAYEN İSMİ GAFUR YILMAZ’A TAKDİM EDİLDİ

Asortie Mobilya adına ödülü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Müdürü Sayın Gafur Yılmaz teslim aldı. Mobilya sektöründe 55 yıllık deneyime sahip olan Yılmaz, törende yaptığı değerlendirmede TİM’in yürüttüğü ticari diplomasi faaliyetlerinin sahadaki etkisine dikkat çekti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Müdürü Gafur Yılmaz, Afrika pazarında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“2025 yılı boyunca Afrika’da 38 ülkede fuarlara katıldık. Bu çalışmaların sonucu olarak Afrika ihracatımızı %350 artırdık. TİM’in koordinasyonunda gerçekleştirilen ticaret heyetleri ve B2B organizasyonları, Türk ihracatçısına hem güven hem de hız kazandırıyor. Devletimizin desteğini sahada net şekilde hissediyoruz.”

TİM’in Asortie Mobilya’yı özel davetli marka olarak programa dahil etmesinde; yüksek katma değerli üretim modeli, sürdürülebilir ihracat artışı, yeni pazarlarda hızlı penetrasyon başarısı etkili oldu.

AFRIKA’DA %350’LİK İHRACAT ARTIŞI

Asortie Mobilya, 2025 yılı boyunca Afrika kıtasında 38 farklı ülkede düzenlenen uluslararası mobilya ve dekorasyon fuarlarına katılım sağladı. Bu çalışmalar sonucunda şirket, Afrika pazarındaki ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 350 artırarak dikkat çekici bir büyüme performansı sergiledi.

2026 HEDEFİ: 75 ÜLKE

El işçiliği, varaklı ve oymalı detayları ile Osmanlı ve Avrupa klasiklerinden ilham alan tasarımlarıyla Asortie Mobilya; otel projeleri, saray konseptli yaşam alanları ve üst segment konut dekorasyonlarında tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

Halihazırda 62 ülkeye ihracat gerçekleştiren Asortie Mobilya, TİM’in 2026 vizyonu doğrultusunda yeni pazarlara odaklanarak ihracat yaptığı ülke sayısını 2026 yılı sonuna kadar 75’e çıkarmayı hedefliyor.