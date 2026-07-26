Filenin Sultanları, Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Tarihi zaferin ardından Türkiye’nin birçok noktasında kutlamalar başladı.
Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı.
Filenin Sultanları’nın Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek FIVB Milletler Ligi şampiyonu olmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanında kutlamalar başladı. Meydanları ve sahilleri dolduran binlerce voleybolsever, Türk bayraklarıyla tarihi zaferi coşkuyla kutladı.Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul başta olmak üzere kurulan dev ekranların bulunduğu fan alanları binlerce taraftarla doldu. Maçı birlikte takip eden voleybolseverler son düdükle büyük sevinç yaşadı.
Şampiyonluğun ilan edilmesiyle birlikte meydanlarda kırmızı-beyaz renkler hakim oldu. Türk bayrakları açan taraftarlar uzun süre tezahüratlar yaptı.
Havadan görüntülenen kutlamalar, yoğun katılımı gözler önüne serdi.
Sahiller, parklar ve etkinlik alanlarında bir araya gelen vatandaşlar, Filenin Sultanları’nın başarısını aileleriyle birlikte kutladı.
Her yaştan voleybolsever, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı. Çocuklar da coşkunun en renkli anlarına ortak oldu.
Şampiyonluk sevinci sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmadı. Türkiye’nin birçok noktasında vatandaşlar sokaklara çıkarak tarihi başarıyı kutladı.
Kutlamalarda zaman zaman marşlar söylendi, tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar uzun süre meydanlardan ayrılmadı.
Deniz kenarında toplanan vatandaşlar da meşaleler ve Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları’nın şampiyonluğunu kutladı.
Fan alanlarında büyük ekranlardan final karşılaşmasını takip eden taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşadı.
Milli takımın başarısı, farklı yaş gruplarından binlerce insanı aynı sevinçte buluşturdu. Kutlamalarda duygu dolu anlar da yaşandı.
Bazı taraftarlar yüzlerini ay-yıldızla boyarken, ellerindeki Türk bayraklarıyla şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.
Final zaferi sonrası ortaya çıkan görüntüler, Filenin Sultanları’nın Türkiye’de oluşturduğu büyük heyecanı bir kez daha gözler önüne serdi.
Milletler Ligi kupasını Türkiye’ye getiren Filenin Sultanları’nın başarısı, binlerce kişinin katıldığı kutlamalarla unutulmaz bir güne dönüştü.