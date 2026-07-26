Yeniçağ Gazetesi
26 Temmuz 2026 Pazar
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Anasayfa Spor Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı.

Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı.

Filenin Sultanları’nın Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek FIVB Milletler Ligi şampiyonu olmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanında kutlamalar başladı. Meydanları ve sahilleri dolduran binlerce voleybolsever, Türk bayraklarıyla tarihi zaferi coşkuyla kutladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 1

Filenin Sultanları, Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Tarihi zaferin ardından Türkiye’nin birçok noktasında kutlamalar başladı.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 2

İstanbul başta olmak üzere kurulan dev ekranların bulunduğu fan alanları binlerce taraftarla doldu. Maçı birlikte takip eden voleybolseverler son düdükle büyük sevinç yaşadı.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 3

Şampiyonluğun ilan edilmesiyle birlikte meydanlarda kırmızı-beyaz renkler hakim oldu. Türk bayrakları açan taraftarlar uzun süre tezahüratlar yaptı.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 4

Havadan görüntülenen kutlamalar, yoğun katılımı gözler önüne serdi.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 5

Sahiller, parklar ve etkinlik alanlarında bir araya gelen vatandaşlar, Filenin Sultanları’nın başarısını aileleriyle birlikte kutladı.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 6

Her yaştan voleybolsever, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı. Çocuklar da coşkunun en renkli anlarına ortak oldu.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 7

Şampiyonluk sevinci sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmadı. Türkiye’nin birçok noktasında vatandaşlar sokaklara çıkarak tarihi başarıyı kutladı.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 8

Kutlamalarda zaman zaman marşlar söylendi, tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar uzun süre meydanlardan ayrılmadı.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 9

Deniz kenarında toplanan vatandaşlar da meşaleler ve Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları’nın şampiyonluğunu kutladı.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 10

Fan alanlarında büyük ekranlardan final karşılaşmasını takip eden taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşadı.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 11

Milli takımın başarısı, farklı yaş gruplarından binlerce insanı aynı sevinçte buluşturdu. Kutlamalarda duygu dolu anlar da yaşandı.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 12

Bazı taraftarlar yüzlerini ay-yıldızla boyarken, ellerindeki Türk bayraklarıyla şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 13

Final zaferi sonrası ortaya çıkan görüntüler, Filenin Sultanları’nın Türkiye’de oluşturduğu büyük heyecanı bir kez daha gözler önüne serdi.

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Türk milleti sokağa döküldü: Filenin Sultanları'nın zaferi coşkuyla kutlandı. - Resim: 14

Milletler Ligi kupasını Türkiye’ye getiren Filenin Sultanları’nın başarısı, binlerce kişinin katıldığı kutlamalarla unutulmaz bir güne dönüştü.

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