Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Türk Metal Sendikası Aksaray Şubesi, MESS’in uzlaşmaz tutumuna karşı 13 Ocak Salı günü Mercedes-Benz Türk A.Ş.’de eylemlerin süreceğini duyurdu. “Uzlaşma yoksa mücadele var” mesajı verildi.

Türk Metal Sendikası Aksaray Şubesi, Genel Merkez tarafından alınan kararlar doğrultusunda, 13 Ocak Salı günü Mercedes-Benz Türk A.Ş. bünyesinde eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) toplu iş sözleşmesi sürecinde sergilediği olumsuz ve uzlaşmaz tavrın, işçilerin haklı tepkisini büyüttüğü vurgulandı.

Sendika tarafından yapılan duyuruda, metal emekçilerinin alın terinin karşılığını almak, insanca yaşam ve adil ücret taleplerini kabul ettirmek amacıyla mücadelenin süreceği ifade edildi. Açıklamada, “Genel Merkezimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda, MESS’in olumsuz tavrına karşı eylemlerimizi sürdürüyoruz. Bu mücadele, sadece bugünün değil, yarının da emeğini koruma mücadelesidir” denildi.

Türk Metal Aksaray Şubesi, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, metal işçilerinin ortak irade ile hareket ettiğini ve hiçbir baskının bu kararlılığı kıramayacağını belirtti. “Her yer direniş, her yer Türk Metal” sloganıyla seslenen sendika, tabanın güçlü desteğiyle mücadelenin büyüyerek devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada ayrıca, işveren tarafının masaya adil ve makul bir teklif ile gelmemesi halinde eylemlerin farklı boyutlarda sürebileceği mesajı da verildi. Türk Metal yetkilileri, “Direne direne kazanacağız” sözleriyle, metal işçilerinin hak arama mücadelesinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Türk Metal Sendikası, sürecin yakından takip edildiğini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini belirterek, tüm metal emekçilerini birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya davet etti.