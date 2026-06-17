Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı

Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı

Afyonkarahisar’ın mermer sektörüyle öne çıkan ilçesi İscehisar’da faaliyet gösteren ve sektörün tanınan firmalarından biri olan, 2021 yılında kurulan Yusuf Marble Mozaik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ekonomik darboğazı aşamayarak resmen iflas etti.

Hava Demir Hava Demir
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Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı - Resim: 1

Şahıs İşletmesinden Dev Limited Şirketine Uzanan Yolculuk

Şirketin resmi serüveni, 7 Nisan 2021 tarihinde "Yusuf Özsarı" adındaki ticari işletme yasal bir tür değişikliğine giderek başladı. 1 milyon TL sermaye ile kurulan ve "Yusuf Marble Mozaik Sanayi Ticaret Limited Şirketi" unvanını alan firmanın tek kurucusu ve münferit müdürü Y**** Ö***** olmuştu. Şirket; mermer, granit, mozaik işleme, maden sahaları işletme ve ihracat gibi ana faaliyetlerinin yanı sıra inşaat, hazır beton, nakliye ve turizm gibi çok geniş alanlarda iş yapma hedefiyle yola çıkmıştı.

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Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı - Resim: 2

Kurtuluş Reçetesi Olarak "Konkordato" İstenmişti

Ancak ilerleyen yıllarda yaşanan finansal sıkıntılar ve likidite problemleri nedeniyle şirket, borçlarını ödemekte güçlük çekmeye başladı. Alacaklılarından korunmak ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmek adına İscehisar Asliye Hukuk Mahkemesi’ne (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) başvurarak konkordato talebinde bulundu.

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Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı - Resim: 3

Mahkeme, firmaya borçlarını yapılandırması için geçici mühlet tanıdı ve son olarak bu mühlet 5 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldı.

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Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı - Resim: 4

Mahkeme Talebi Reddetti, İflas Bayrağı Çekildi

Geçici mühlet sürecinde şirketin mali tablosunun düzelmeyeceği ve konkordato projesinin başarıya ulaşamayacağı anlaşıldı. İscehisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2024/463 Esas sayılı dosya üzerinden yürüttüğü yargılama sonucunda radikal bir karara imza attı:

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Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı - Resim: 5

Konkordato Reddedildi: Şirketin konkordato davasının reddine karar verildi.
Tedbirler Kaldırıldı: Şirketi hacizlerden koruyan tüm geçici mühlet kararları, ihtiyati tedbirler ve konkordato şerhleri derhal iptal edildi.

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Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı - Resim: 6

Resmen İflas Açıldı: Mahkeme, Yusuf Marble Mozaik San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20 Kasım 2025 günü saat 12:40 itibarıyla resmen iflasına hükmetti.
Komiserlerin Görevi Bitti: Şirket yönetimini denetleyen konkordato komiseri Mehmet Fidan ve diğer komiserlerin görevi aynı gün sona erdi.

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Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı - Resim: 7

Yargıtay Son Noktayı Koydu: Karar Kesinleşti

Şirket avukatı Av. E**** Ç*****’ın da hazır bulunduğu duruşmada yüzlerine okunan bu karara karşı temyiz yoluna gidildi. Ancak dosyanın taşındığı üst mahkeme olan Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin iflas kararını yerinde buldu.

Yargıtay’ın 2025/3998 Esas ve 2026/157 Karar sayılı ilamı ile iflas hükmü onandı ve şirketin iflası 14 Ocak 2026 tarihi itibarıyla kesinleşmiş oldu.

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Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı - Resim: 8

Bundan Sonra Ne Olacak? (Adi Tasfiye Süreci)

Mahkemenin kararı doğrultusunda firmanın tasfiye işlemleri "Adi Tasfiye" usulüyle yürütülecek.

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Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı - Resim: 9

Şirkete ait tüm mermer stokları, fabrikalar, makineler, arsalar ve diğer taşınmaz mal varlıkları İflas Müdürlüğü tarafından tespit edilerek satışa çıkarılacak. Elde edilen gelirle, alacaklıların borçları yasal sıraya göre ödenmeye çalışılacak.

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Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı - Resim: 10

Afyonkarahisar ticaret dünyasında derin yankı uyandıran bu iflas kararı, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Ticaret Sicili memurlukları ve ilan portalları üzerinden tüm alacaklılara resmen duyuruldu.

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