Türk mermer ve maden şirketi iflas bayrağını çekti: Konkordato kurtaramadı

Şahıs İşletmesinden Dev Limited Şirketine Uzanan Yolculuk

Şirketin resmi serüveni, 7 Nisan 2021 tarihinde "Yusuf Özsarı" adındaki ticari işletme yasal bir tür değişikliğine giderek başladı. 1 milyon TL sermaye ile kurulan ve "Yusuf Marble Mozaik Sanayi Ticaret Limited Şirketi" unvanını alan firmanın tek kurucusu ve münferit müdürü Y**** Ö***** olmuştu. Şirket; mermer, granit, mozaik işleme, maden sahaları işletme ve ihracat gibi ana faaliyetlerinin yanı sıra inşaat, hazır beton, nakliye ve turizm gibi çok geniş alanlarda iş yapma hedefiyle yola çıkmıştı.