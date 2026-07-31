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Kaynak: Haber Merkezi

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Korydallos Cezaevi'nde ciddi bir gerginlik yaşandığı iddia edildi.

İhsan Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, daha önce de yangın vakalarının yaşandığı E Koğuşu'nda yaklaşık 30 mahkum barikat oluşturdu.

İsyanın liderliğini ise Türkiye'ye iade edilmek istemeyen bir Türk tutuklunun yaptığı öne sürüldü.

İADE İŞLEMİ SIRASINDA GERİLİM ÇIKTI

İddialara göre olayların fitilini, Türk tutuklunun Türkiye'ye iadesi kapsamında havaalanına nakledilmek istenmesi ateşledi.

Nakil işlemi için cezaevine gelen polis ekiplerinin tutukluyu teslim alma girişiminin, iade kararına karşı çıkan tutuklunun direnişiyle karşılaştığı öne sürüldü.

Yaşanan gerilimin ardından cezaevindeki bazı mahkumların da sevk işlemini protesto etmek amacıyla harekete geçtiği iddia edildi.

KOĞUŞTA BARİKAT KURUP YATAKLARI ATEŞE VERDİLER

Aktarılan bilgilere göre, aralarında aynı uyruktan ve Kürt kökenli tutukluların da bulunduğu öne sürülen mahkumlar isyan başlattı.

Cezaevinde büyük çaplı bir kargaşa yaşandığı belirtilirken, mahkumların koğuştaki yatakları ateşe verdiği ve barikat kurduğu iddia edildi.

Daha önce de yangın olaylarının yaşandığı E Koğuşu'ndaki gelişmelerin ardından cezaevi yönetimi ve güvenlik güçleri alarma geçti.

YUNAN POLİSİ OPERASYON HAZIRLIĞINDA

İsyanı kontrol altına almak için Yunan çevik kuvvet ekiplerinin (MAT) cezaevi çevresine sevk edildiği öne sürüldü.

Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtilirken, cezaevinin içi ve çevresinde DİAS, DRASI ve Özel Suçlarla Mücadele Birimi (OPKE) ekiplerinin konuşlandırıldığı aktarıldı.

Yunan polisinin olayları kontrol altına almak amacıyla operasyon hazırlığında olduğu iddia edilirken, cezaevindeki gerginliğin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.