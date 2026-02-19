Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanan derlemeye göre, eğlence parkları alanında Türkiye dünyanın en önde gelen üreticilerinden biri konumunda. Ülke, lunapark ürünlerinde en çok ihracat yapan sekizinci ekonomi olarak sıralanıyor.
Türk lunapark ürünleri küresel zirveye yükseldi: 293 milyon dolarlık başarı
Türkiye, lunapark ve su parkı ekipmanları üretiminde küresel çapta dikkat çekiyor. Son beş yılda 293 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirildi ve geçen yıl Türk ürünleri 110’dan fazla ülkede tercih edildi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Hızlı tren (roller coaster), atlı karınca, dönme dolap, çarpışan araba, su parkı (aquapark) ve panayır malzemeleri gibi ürünlerin ihracatı her yıl ivme kazanıyor.
GEÇEN YIL İHRACAT 94 MİLYON DOLARI GEÇTİ
2021’de 26 milyon 517 bin dolar düzeyinde olan dış satım, 2022’de 40 milyon 861 bin dolara, 2023’te 51 milyon 541 bin dolara, 2024’te ise 80 milyon 306 bin dolara yükseldi.
2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,6 artış kaydeden ihracat, rekor kırarak 94 milyon 474 bin dolara ulaştı. Bu dönemde ürünlerin ulaştığı ülke sayısı 110’u aştı.
Böylece 2021-2025 arası toplam ihracat 293 milyon 699 bin dolar olarak gerçekleşti.
İHRACATIN YARISI 10 ÜLKEYE GİTTİ
Beş yıllık dönemde en çok dış satım yapılan ülke ABD oldu. ABD’ye 22 milyon 616 bin dolarlık ihracat yapıldı.
ABD’yi 18 milyon 345 bin dolarla Fransa, 18 milyon 239 bin dolarla Romanya, 14 milyon 491 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 12 milyon 955 bin dolarla Mısır izledi.
Kazakistan’a 11 milyon 868 bin dolar, Birleşik Krallık’a 11 milyon 865 bin dolar, Rusya’ya 8 milyon 870 bin dolar, İspanya’ya 8 milyon 101 bin dolar ve Irak’a 7 milyon 987 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.
Bu on ülkeye toplam 135 milyon 337 bin dolarlık ihracat yapılırken, payları yüzde 46,1 olarak hesaplandı.
SU PARKLARI İHRACATTA LİDER
2021-2025 arası dönemde en yüksek ihracat kalemi “su parkı eğlence eşyası” oldu ve bu kategoride 115 milyon 644 bin dolarlık dış satım yapıldı.
Su parklarını 82 milyon 264 bin dolarla “diğer eğlence parkı gezinti eşyası” ve 27 milyon 536 bin dolarla “hareket simülatörleri ve sinemalar” takip etti.