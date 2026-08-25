Türk lirasının aşırı değerli olduğu o ülke: Vize derdi de yok

SU ALTI ŞELALESİ İLGİ GÖRÜYOR

Okyanus tabanındaki akıntılar nedeniyle oluşan su altı şelalesi görsel illüzyonu da ülkenin en bilinen doğal güzelliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Bunun yanında ada içindeki ormanlık şelale hatları da turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgeler arasında bulunuyor.