Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği rotalar arasında yer alan bir ülke, son dönemde uygun maliyetli tatil arayanların dikkatini çekiyor.
Türk lirasının aşırı değerli olduğu o ülke: Vize derdi de yok
Uygun maliyetli tatil arayanlar için vizesiz seyahat edilebilen rota yeniden gündeme geldi. Pasaport ve uçak biletiyle gidilebilen ülkede, farklı bütçelere uygun tatil seçenekleri dikkat çekiyor.Sena Altuntaş
Uçak biletini alıp pasaportu çantaya koymak, bu ülkeye giriş için yeterli görülüyor. Vize işlemleriyle uğraşmak istemeyen tatilciler için rota, özellikle son dönemde öne çıkan alternatiflerden biri haline geldi.
VİZE ŞARTI BULUNMUYOR
Türk vatandaşları, bu ülkeye seyahat ederken vize almak zorunda kalmıyor. Pasaport ve uçak biletiyle giriş yapılabilmesi, tatil planı yapanlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.
Ulaşım maliyetinin ortalama 550 dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, bölgede yeme-içme ve konaklama konusunda farklı bütçelere uygun seçenekler bulunuyor.
Konaklama ve günlük harcamaların ise sezona, tercih edilen bölgeye ve döviz kurlarına göre değişebileceği ifade ediliyor.
UYGUN TATİL AYARAYANLARIN RADARINDA
Son yıllarda tatil maliyetlerinin artmasıyla birlikte vizesiz gidilebilen ülkeler daha fazla ilgi görmeye başladı.
Hem doğal güzellikleri hem de farklı bütçelere hitap eden seçenekleriyle öne çıkan bu rota, özellikle deniz, doğa ve tropikal tatil arayanlar için dikkat çekiyor.
DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ VAR
Afrika kıtasının doğusunda yer alan ülkede anayasal düzeyde tanımlanmış tek bir resmi dil bulunmuyor. Ancak günlük yaşamda ve kurumsal alanlarda İngilizce ile Fransızca yaygın biçimde kullanılıyor.
Ülkede trafik soldan akıyor. Bu nedenle araç kiralamayı düşünen turistlerin trafik düzenine dikkat etmesi gerekiyor.
PLAJLARDA ÜCRET ALINMIYOR
Ülkedeki halka açık plajlarda şezlong ve tesis kullanımı için ekstra ücret talep edilmiyor.
Bu durum, sahil tatili yapmak isteyenler için maliyetleri düşüren unsurlar arasında gösteriliyor.
DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Ülkede en çok ilgi gören noktalardan biri, Yedi Renkli Toprak olarak bilinen koruma altındaki jeolojik alan.
Doğal mineral katmanları sayesinde oluşan farklı renk tonlarındaki kum yapıları, bölgenin en dikkat çeken turistik noktaları arasında yer alıyor.
SU ALTI ŞELALESİ İLGİ GÖRÜYOR
Okyanus tabanındaki akıntılar nedeniyle oluşan su altı şelalesi görsel illüzyonu da ülkenin en bilinen doğal güzelliklerinden biri olarak gösteriliyor.
Bunun yanında ada içindeki ormanlık şelale hatları da turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgeler arasında bulunuyor.
VİZESİZ GİDİLEN ROTA BELLİ OLDU
Türk lirasının alım gücünü koruduğu ve Türk vatandaşlarından vize istemeyen bu tropikal ada ülkesinin Mauritius olduğu belirtildi.
Turkuaz sahilleri, doğa rotaları, vizesiz seyahat imkanı ve farklı bütçelere hitap eden seçenekleriyle Mauritius, uygun maliyetli tatil arayanların radarına giren ülkeler arasında yer alıyor.