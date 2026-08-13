Alman bankası Commerzbank, Türk Lirası'na ilişkin yayımladığı değerlendirmede kur yönetiminin giderek zorlaştığını ve TL'nin yıl sonuna kadar değer kaybetmeye devam etmesini beklediğini açıkladı.
Türk Lirası eriyor: Commerzbank'tan dikkat çeken analiz
Alman bankası Commerzbank, Türk Lirası'nın yıl sonuna kadar değer kaybetmeye devam edeceğini öngördü. Banka, kur yönetiminin giderek zorlaştığını ve mevcut görünümün TL üzerindeki baskının süreceğine işaret ettiğini belirtti.Kaynak: Diğer
Bloomberg'in haberine göre, bankanın stratejisti Tatha Ghose, yayımladığı notta swaplar hariç net döviz rezervlerinin hâlâ sınırlı seviyelerde bulunduğunu, Merkez Bankası ile kamu bankalarının ise kurdaki değer kaybını yavaşlatmak amacıyla döviz müdahaleleri konusunda ağır bir yük üstlendiğini ifade etti.
"Dolar/TL aynı örüntüyü sürdürüyor"
Ghose, "Dolar/TL grafiği tanıdık hikayeyi anlatıyor. Döviz kuru yatay seyreden bölümlerden geçmeye ve ardından bir sonraki seviyeye sıçramaya devam ediyor.
Bu, daha önce defalarca 'ardışık savunma hatlarının aşılması' olarak nitelendirdiğimiz örüntü." değerlendirmesinde bulundu.
Bu görünümün sağlıklı olmadığını belirten Ghose, politika yapıcıların TL'deki değer kaybını yavaşlatabileceğini ancak temel yönünü değiştiremeyeceğini savunarak, bunun Türk Lirası açısından olumsuz bir tablo oluşturduğunu ifade etti.
Enflasyon ve kur baskısına dikkat çekti
Commerzbank değerlendirmesinde, dezenflasyon stratejisinin hem iyileşme göstermeyen enflasyon hem de dış kaynaklı fiyat şoklarının oluşturduğu çift yönlü baskıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.
Repo adımı faiz indirimi etkisi yaratabilir
Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumunda önümüzdeki dönemde bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlanabileceğine yönelik açıklamasını da değerlendirdi.
Bu adımın efektif fonlama maliyetini mekanik olarak düşüreceğini belirten Ghose, bunun pratikte bir faiz indirimiyle eşdeğer olacağını ifade ederek, "Teknik normalleşme olarak adlandırılsa da döviz piyasası bunu gevşeme olarak değerlendirecektir." yorumunu yaptı.