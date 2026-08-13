Türk Lirası eriyor: Commerzbank'tan dikkat çeken analiz

Bu adımın efektif fonlama maliyetini mekanik olarak düşüreceğini belirten Ghose, bunun pratikte bir faiz indirimiyle eşdeğer olacağını ifade ederek, "Teknik normalleşme olarak adlandırılsa da döviz piyasası bunu gevşeme olarak değerlendirecektir." yorumunu yaptı.