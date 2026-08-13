Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türk Lirası eriyor: Commerzbank'tan dikkat çeken analiz

Türk Lirası eriyor: Commerzbank'tan dikkat çeken analiz

Alman bankası Commerzbank, Türk Lirası'nın yıl sonuna kadar değer kaybetmeye devam edeceğini öngördü. Banka, kur yönetiminin giderek zorlaştığını ve mevcut görünümün TL üzerindeki baskının süreceğine işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: Diğer
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Türk Lirası eriyor: Commerzbank'tan dikkat çeken analiz - Resim: 1

Alman bankası Commerzbank, Türk Lirası'na ilişkin yayımladığı değerlendirmede kur yönetiminin giderek zorlaştığını ve TL'nin yıl sonuna kadar değer kaybetmeye devam etmesini beklediğini açıkladı.

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Türk Lirası eriyor: Commerzbank'tan dikkat çeken analiz - Resim: 2

Bloomberg'in haberine göre, bankanın stratejisti Tatha Ghose, yayımladığı notta swaplar hariç net döviz rezervlerinin hâlâ sınırlı seviyelerde bulunduğunu, Merkez Bankası ile kamu bankalarının ise kurdaki değer kaybını yavaşlatmak amacıyla döviz müdahaleleri konusunda ağır bir yük üstlendiğini ifade etti.

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Türk Lirası eriyor: Commerzbank'tan dikkat çeken analiz - Resim: 3

"Dolar/TL aynı örüntüyü sürdürüyor"

Ghose, "Dolar/TL grafiği tanıdık hikayeyi anlatıyor. Döviz kuru yatay seyreden bölümlerden geçmeye ve ardından bir sonraki seviyeye sıçramaya devam ediyor.

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Türk Lirası eriyor: Commerzbank'tan dikkat çeken analiz - Resim: 4

Bu, daha önce defalarca 'ardışık savunma hatlarının aşılması' olarak nitelendirdiğimiz örüntü." değerlendirmesinde bulundu.

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Türk Lirası eriyor: Commerzbank'tan dikkat çeken analiz - Resim: 5

Bu görünümün sağlıklı olmadığını belirten Ghose, politika yapıcıların TL'deki değer kaybını yavaşlatabileceğini ancak temel yönünü değiştiremeyeceğini savunarak, bunun Türk Lirası açısından olumsuz bir tablo oluşturduğunu ifade etti.

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Türk Lirası eriyor: Commerzbank'tan dikkat çeken analiz - Resim: 6

Enflasyon ve kur baskısına dikkat çekti

Commerzbank değerlendirmesinde, dezenflasyon stratejisinin hem iyileşme göstermeyen enflasyon hem de dış kaynaklı fiyat şoklarının oluşturduğu çift yönlü baskıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

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Türk Lirası eriyor: Commerzbank'tan dikkat çeken analiz - Resim: 7

Repo adımı faiz indirimi etkisi yaratabilir

Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumunda önümüzdeki dönemde bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlanabileceğine yönelik açıklamasını da değerlendirdi.

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Türk Lirası eriyor: Commerzbank'tan dikkat çeken analiz - Resim: 8

Bu adımın efektif fonlama maliyetini mekanik olarak düşüreceğini belirten Ghose, bunun pratikte bir faiz indirimiyle eşdeğer olacağını ifade ederek, "Teknik normalleşme olarak adlandırılsa da döviz piyasası bunu gevşeme olarak değerlendirecektir." yorumunu yaptı.

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