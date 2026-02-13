2004 yılında vizyona giren Büyü ve ardından gelen Dabbe serisiyle ivme kazanan Türk korku sineması, aradan geçen yıllara rağmen "cin" temasının dışına çıkmakta zorlandı.
Türk korku filmleri neden hep cinler üzerine kurulu?
Türk korku sineması, son yirmi yılda kültürel kodlar ve dini motiflerin etkisiyle neredeyse tamamen metafizik unsurlara hapsoldu. Uzmanlar, bu durumun hem ekonomik risklerden kaçınma hem de izleyicinin kolektif bilinçaltındaki yerleşik korkulardan kaynaklandığını dile getirdi.
Sektör temsilcileri ve akademisyenler, yerli korku türünün %90’ından fazlasını oluşturan bu tematik yoğunluğun sosyolojik ve psikolojik temellerini mercek altına aldı.
Korku sineması üzerine çalışmalarıyla tanınan akademisyen Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Türk sinemasında türlerin gelişimini değerlendirirken, yerli izleyicinin "tanımadığı" canavarlardan korkmadığını ifade etti.
Kayalı, Batı kökenli vampir veya zombi figürlerinin Anadolu kültüründe bir karşılığı bulunmadığını, bu sebeple yapımcıların doğrudan toplumun dinsel ve geleneksel korku merkezlerine yöneldiğini belirtti.
Korku türü ve psikoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen Kanadalı uzman Prof. Dr. Mathias Clasen, insanların biyolojik olarak tehlikelere karşı evrimsel bir korku beslediğini ancak korkunun "şeklinin" kültür tarafından belirlendiğini savundu.
Clasen, Türk korku filmlerindeki yoğun cin kullanımını, "sosyokültürel bir tehdit algısı" olarak tanımladı ve yerel hikâyelerin evrensel tekniklerle birleştiğinde izleyici üzerinde en yüksek dehşet etkisini oluşturduğunu vurguladı.
Yönetmen ve sinema eleştirmeni Alper Turgut, türün bu noktaya evrilmesinde ekonomik faktörlerin belirleyici olduğunu dile getirdi.
Turgut, düşük bütçeli yapımların "cin" ismini kullanarak belirli bir izleyici kitlesini garanti altına aldığını, bilimkurgu veya slasher (kesip biçme) türündeki denemelerin ise yüksek maliyet ve izleyici nezdindeki yabancılaşma nedeniyle tercih edilmediğini kaydetti.
2004 yılında vizyona giren ve büyük ses getiren Büyü filmi ile başlayan, ardından Hasan Karacadağ’ın Dabbe serisiyle bir fenomene dönüşen "cin" temalı yapımlar, Türk sinemasının korku türündeki tekelini ilan etti.
Geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde vizyona giren yerli korku filmlerinin %90’ından fazlasının odağında doğaüstü varlıkların ve büyü ritüellerinin yer alması, sinema eleştirmenleri ve sosyologlar tarafından kapsamlı bir tartışma konusu haline getirildi.
Sosyolog ve sinema yazarları, Türk sinemasında türlerin gelişimini değerlendirirken, yerli izleyicinin "tanımadığı" canavarlardan korkmadığını ifade etti.