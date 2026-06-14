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Türk Kızılay, ulusal kan temini ve sağlık alanındaki stratejik projelerine dair güncel verileri "14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" vesilesiyle paylaştı. Yapılan açıklamada, bu yılın ocak-mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayında, 1 milyon 197 bin 512 düzenli bağışçının desteğiyle 1 milyon 246 bin 400 ünite kan bağışına ulaşıldığı belirtildi. Kurum, geçen yıl ulaştığı 3 milyon 41 bin 278 ünitelik bağış miktarı ile tarihinin en yüksek yıllık rekorunu kırmıştı.

BAĞIŞÇILARIN YÜZDE 21'İ GENÇLERDEN OLUŞUYOR

Gönüllü kan bağışı bilincini artırmak adına ilk 5 ayda düzenlenen 2 bin 197 eğitim faaliyetiyle 1 milyon 225 bin 50 kişiye ulaşıldı. Kan bağışlayanların profil haritası ise şu şekilde netleşti:

Yaş Grubu: Bağışçıların %21'ini 18-24 yaş aralığındaki gençler oluşturdu.

Cinsiyet Dağılımı: Bağış yapanların %85'ini erkekler, %15'ini ise kadınlar oluşturdu.

SAĞLIK VE DOĞA İÇİN DEV PROJELER

Kızılay, ulusal kan sistemini güçlendirmek amacıyla farklı sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla iş birliklerini büyütüyor:

"Biz İyilik Severiz" Projesi: Talasemi Federasyonu ve Kan Hastalıkları Federasyonu ortaklığıyla yürütülen çalışmada 40 bin 783 kişilik geniş bir bağışçı havuzu oluşturuldu. Bu kapsamda 4 bin 63 düzenli bağışçı sisteme dahil edilirken, 247 kritik hasta-bağışçı eşleşmesi sağlandı."Hastaya Kan, Ormana Can" Projesi: Doğaya katkı sağlayan bu yeşil projede, 1 milyon 579 bin 400 bağışçının desteği sayesinde 4 milyon 738 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.

TÜRKÖK İLE HAYAT KURTARAN EŞLEŞMELER

Sağlık Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesinde de güncel rakamlar yüz güldürdü. Aktif kök hücre bağışçı adayı sayısı 1 milyon 231 bin 392’ye ulaştı. Projenin hayata geçtiği 2014 yılından bu yana toplam 36 bin 905 hasta-bağışçı eşleşmesi yakalanırken, 8 bin 500 donörden kök hücre toplama işlemi başarıyla tamamlandı.

KRİTİK İLAÇLAR İÇİN "PROTÜRK PLAZMA" TESİSİ YOLDA

Türk Kızılay, bağışlanan kanların plazma bileşenlerini yüksek teknolojili ilaçlara dönüştürmek amacıyla "Protürk Projesi" kapsamında tarihi bir adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Çubuk ilçesinde temeli atılan Türk Kızılay Protürk Plazma İlaç Tesisi sayesinde; albümin, immünoglobulin ve pıhtılaşma faktörleri gibi hayati öneme sahip kritik plazma ürünlerinin tamamen yerli ve milli imkanlarla yurt içinde üretilmesi hedefleniyor.