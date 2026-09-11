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Kaynak: AA

Türk Kızılay ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere "Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla ilk yardım eğitimi verildi.

YTB'nin Ankara ofisinde düzenlenen etkinlikte bu yıl belirlenen "ilk yardım ve göç" teması doğrultusunda, çeşitli ülkelerden Türkiye'ye eğitim için gelen öğrencilere ilk yardımın önemi aktarıldı.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, yaptığı konuşmada, ilk yardım eğitimlerinin Türk Kızılay şubeleri aracılığıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

İlk yardım eğitimlerini insana dokunmanın ve faydalı olmanın en önemli faaliyetlerinden biri gördüklerini belirtti.