Anasayfa Yaşam Türk kahvesine 1 kaşık eklemeniz yeterli! İştahı bastırır kan şekerini korur

Türk kahvesine 1 kaşık eklemeniz yeterli! İştahı bastırır kan şekerini korur

Türk kahvenize ekleyeceğiniz tek bir malzeme ile hem etkisini artırabilir hem de iştah kontrolünü güçlendirebilirsiniz.

Türk kahvesine 1 kaşık eklemeniz yeterli! İştahı bastırır kan şekerini korur - Resim: 1

Yapılan araştırmalara göre sabah kahvesine tarçın eklemek, metabolizmanın daha hızlı çalışmasına destek olarak kilo kaybını kolaylaştırabiliyor. Tarçın aynı zamanda iştahı baskılamaya yardımcı olur. Tarçın sahip olduğu antienflamatuar özellikler ile de vücuttaki iltihaplanmanın azalmasına katkı sunar.

Türk kahvesine 1 kaşık eklemeniz yeterli! İştahı bastırır kan şekerini korur - Resim: 2

İŞTAHI KAPATAN KARIŞIM

Cezveye bir kahve fincanı su, 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyin. Karışımı kısık ateşte ısıtıp köpük oluşana kadar pişirin. Ardından bardağa alarak tüketin. Sabah saatlerinde içilen bu kahveli içecek, metabolizmanın daha hızlı çalışmasına destek olurken kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir.

Türk kahvesine 1 kaşık eklemeniz yeterli! İştahı bastırır kan şekerini korur - Resim: 3

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Antioksidanlar çoğu zaman meyvelerle özdeşleştirilse de tarçın, bu açıdan oldukça güçlü bir baharat. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücudu zararlı etkilere karşı korumaya yardımcı olur. Tarçın, kahveye eklendiğinde hem lezzeti artırır hem de sağlığa katkı sağlar.

Kahve, açlık hissini baskılamaya destek olurken fincanınıza ekleyeceğiniz bir miktar tarçın, özellikle tatlı isteğinin azalmasına katkı sağlayabilir.

Türk kahvesine 1 kaşık eklemeniz yeterli! İştahı bastırır kan şekerini korur - Resim: 4

KAN ŞEKERİNE KARŞI KORUYUCU ETKİ GÖSTERİR

Kahveyi tatlı içmeyi tercih edenler için tarçın, şeker yerine daha sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkar. Tatlı bir aroma sunarken ilave şekerin neden olduğu kalori yükünü ve olası olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Türk kahvesine 1 kaşık eklemeniz yeterli! İştahı bastırır kan şekerini korur - Resim: 5

VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİN

Tarçın, baharatlar arasında besin değeri en yüksek seçeneklerden biri olarak öne çıkar.

TADINI GÜZELLEŞTİRİR

Kahvenize tarçın eklemek, tadını daha iyi hale getirir. Bu sayede şeker kullanmadan sağlıklı bir şekilde kahvenizin tadını çıkarabilirsiniz.

Türk kahvesine 1 kaşık eklemeniz yeterli! İştahı bastırır kan şekerini korur - Resim: 6

HASTALIKLARDAN KORUR

Biraz tarçın tüketmek, boğaz ağrısı, sinüs sorunları ve hatta alerjileri önlenmesine yardımcı olabilir.

Türk kahvesine 1 kaşık eklemeniz yeterli! İştahı bastırır kan şekerini korur - Resim: 7

BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Sabah kahvenizdeki kafein beyninizi uyandırma görevini görürken, içerisine tarçın eklemek de beyninizin bilişsel işlemesini iyileştirecek ve beyin fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde çalışmaya teşvik edecektir.

Basit bir şekilde tarçın koklama eyleminin bile işleme becerilerinizi geliştirmeye yardımcı olduğu, sindirilmesinin ise daha da faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Türk kahvesine 1 kaşık eklemeniz yeterli! İştahı bastırır kan şekerini korur - Resim: 8

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Tarçının kalp ile ilgili rahatsızlık ve hastalık riskinizi azalttığı birçok çalışma ile gösterilmiş.

Kaynak: Haber Merkezi
