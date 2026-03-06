1997 yılında Kara Harp Okulu’ndan jandarma teğmen rütbesiyle mezun olan Gülden Mat Şakir, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli birlik ve karargâhlarda görev yaptı.

16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan Şakir, bu görevle Türk jandarma tarihinde ilk kadın il jandarma komutanı oldu.

30 Temmuz 2025’te yayımlanan kararnameyle kıdemli albaylıktan tuğgeneralliğe terfi eden Şakir, Jandarma Genel Komutanlığı’nın ikinci kadın generali unvanını aldı.

'BU GÖREV BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR'

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı görevini büyük bir gururla yürüttüğünü belirten Şakir, meslek hayatında birçok zorlu görev üstlendiğini söyledi.

Görevin hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılık gerektirdiğini ifade eden Şakir, zor koşullarda soğukkanlı kalmayı ve çözüm odaklı çalışmayı öğrendiğini dile getirdi.

'DİSİPLİN VE AZİM BAŞARIYI GETİRİR'

Kadınların askeri görevlerde de başarı gösterebileceğini vurgulayan Şakir, sahada belirleyici olanın cinsiyet değil disiplin, eğitim ve görev bilinci olduğunu söyledi.

Kadın personel sayısının jandarma teşkilatında her geçen yıl arttığını belirten Şakir, bunun kuruma güç kattığını ifade etti.

'KADINLAR TOPLUMU AYAKTA TUTAN EN GÜÇLÜ DEĞERDİR'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da mesaj veren Tuğgeneral Şakir, kadınların emeği, fedakârlığı ve cesaretiyle toplumun en güçlü değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Şakir, kadın subaylara ise görevlerini vatan sevgisi ve sorumluluk bilinciyle yerine getirmeleri çağrısında bulundu.