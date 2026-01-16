Hazırlanan metinde, en düşük emekli aylığının insanca yaşanabilecek bir seviyeye çekilmesi ve diğer emekli gruplarının maaşlarının da bu artışla uyumlu, adil bir şekilde yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.

"EMEKLİ MAAŞLARI AÇLIK SINIRININ GERİSİNDE KALDI"

Mektupta, mevcut ekonomik şartlar ve artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin geçim mücadelesi verdiği ifade edildi. Devlet tarafından yapılan katkıların koruyucu bir işlev görse de mevcut haliyle yetersiz kaldığı belirtilen açıklamada şu tespitlere yer verildi:

"Emekli aylıklarına devlet katkısı yapılması belirli bir koruyucu işlev taşımaktadır. Ancak bu uygulama, mevcut haliyle emeklilerin insanca yaşam koşullarını sağlamaktan uzaktır ve tek başına yeterli bir çözüm olarak sunulamaz. Açıkça ifade edilmelidir ki 20 bin lira düzeyindeki emekli aylığı ile bugünün ekonomik koşullarında emeklilerin geçinmesi mümkün değildir."

MUTFAK MASRAFI VURGUSU

Ankara baz alınarak hazırlanan geçim verilerine de değinilen mektupta, sadece gıda harcamalarının bile emekli maaşını aştığına dikkat çekildi:

"Yüksek enflasyonun yol açtığı fiyat artışları, yaşam maliyetlerini olağanüstü ölçüde yükseltmiştir. Nitekim TÜRK-İŞ verilerine göre, Ankara'da dört kişilik bir ailenin yalnızca aylık gıda harcaması 30 bin 1543 liraya ulaşmıştır. Bu tutar yalnızca mutfak masrafını ifade etmekte olup, barınma, enerji, ulaşım, sağlık ve diğer zorunlu giderler buna dahil değildir. Bu koşullar altında milyonlarca emeklinin 20 bin lira ile yaşamını sürdürmesi beklenemez."

SİSTEMDE KAPSAMLI REVİZYON TALEBİ

TÜRK-İŞ, emekli maaş hesaplamalarında kullanılan aylık bağlama oranlarının ve ekonomik büyümeden alınan payın güncel şartlara göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi. Kısa vadeli çözümler yerine bütünsel bir reform çağrısı yapılan metinde şu uyarı yer aldı:

"Aksi halde kısa vadeli ve parçalı düzenlemelerin, uzun vadede sosyal güvenlik sistemine ve çalışma hayatına telafisi güç zararlar doğuracağı açıktır."