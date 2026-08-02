Kaynak: Haber Merkezi

İşçilerin hayatlarında; vergi adaletsizliği, düşük ücretler ve iş cinayetleri gibi pek çok sorun çözülmeyi beklerken yaklaşık 1.2 milyon üyeli Türk-İş, Ankara'daki yeni binasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tahsis edilen arsa sayesinde taşındı.

Konfederasyon Başkanı Ergün Atalay, 65 yıllık eski binadan Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 21 dönümlük yeni araziye geçiş sürecini, "Sayın Cumhurbaşkanım bir yer ver biz bir bina yapalım dedik, Murat Kurum'a talimat verdi" ifadeleriyle anlattı.

YENİ BİNALARINA TAŞINDILAR!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara Kızılay'daki 65 yıllık binasından Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 21 dönümlük yeni alanına taşındı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın aktardığına göre, 74. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen açılışta konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, arsa tahsisinin 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ziyaretinde gerçekleştiğini duyurdu.

Erdoğan'ın eski binanın tavan yüksekliğini beğenmediğini ifade eden Atalay, "2020'de Sayın Cumhurbaşkanı Türk-İş'i ziyaretinde dedi ki 'bu binanın odası çok alçak benim başım yukarı değiyor', işte o zaman arkadaşlarım burada hatırlıyorlar, 9. ay 2020'nin. Dedim ki 'Sayın Cumhurbaşkanım bir yer ver biz bir bina yapalım.' Murat Kurum'a talimat verdi. Burası 21 dönüm bir arazi." İfadelerini kullandı.

“BİZ DEVLET GİBİ ONLARIN TAM ORTASINDAYIZ”

Konuşmasında, "Çaprazda 1.5 km önümüzde Ay Yıldız var. Türkiye'nin Pentagonu. Bütün askerlerin geldiği yer orada. Zannediyorum 6 ay sonra teslim edecekler. Çaprazımıza Dışişleri Bakanlığı yapılıyor, sol tarafta MİT yapılıyor. Arkamızda üniversite var” diyen Atalay, “Biz devlet gibi Türk-İş onların tam ortasındayız." dedi.

Atalay, "Dediler ki 'bu bina buraya uygun değil' niye işte burası yanlış bir yer. Onlara da ifade ettim dedim ki Mustafa Kemal Atatürk sağ olsaydı bu arsayı, bu yeri Türk-İş'e, işçilere, emekçilere verirdi. Maalesef mahkeme 2 yıl sürdü.” İfadelerine yer vererek “İki gün evvel Danıştay karar verdi. Dedi ki 'Türk-İş'in yaptığı doğrudur. Türk-İş haklı bir yerde bina yapıyor.' İki gün evvel karar verdi" sözlerini sarf etti.

Atalay ayrıca inşaat tamamlanana kadar binaya hiç girmediğini, ilk denetimi açılıştan üç gün önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

“BU BİNA TÜRKİYE’DEN YANA”

Ergün Atalay, sözlerinin devamında “Vergiyle ilgili sorun var. Örgütlenme, ücretler, işçi sağlığı ile ilgili sorun var. Çözebildiklerimiz var çözemediklerimiz var... Bu bina Türkiye'den yana, demokrasiden yana, özgürlükten yana, yetimden yana, adaletin tam ortasından yana. Bu binayı yönetenler Türkiye'den yana, mazlumdan yana olacaklar.” İfadelerine yer verdi.

Binanın yatay mimariyle inşa edilmiş olmasına yönelik eleştirilere yanıt veren Atalay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bina yatay bina dediler, uzun bina yapalım dediler. Uzun bina sermayenin binası, o binaya sendikalar, işçiler uymuyor. Güzel bir bina oldu. Bu binanın, bu kurumun Türkiye'ye ihtiyacı var ama esas Türkiye'nin bu binaya ihtiyacı var. Türk-İş bu ülkenin sigortası."



