Forbes’in 2025 listesinde bulunan Kalder’in kurucusu ve CEO’su Gökçe Güven, yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar topladığı iddiasıyla ABD’de tutuklandı.

Güven hakkında menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, vize dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre Güven’in, şirketinin finansal durumu, gelirleri ve iş ortaklıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu iddia ediliyor.

Savcılık, bazı marka anlaşmalarının hiç var olmadığı halde yatırımcılara sunulduğunu, şirket gelirlerinin ise olduğundan yüksek gösterildiğini ifade etti.

İddianamede, söz konusu yanıltıcı bilgilerin sadece yatırımcılara değil, ABD makamlarına da sunulduğu belirtildi. Güven’in, O-1A 'olağanüstü yetenek' vizesi başvurusunda sahte referans mektupları ve gerçeğe aykırı belgeler kullandığı iddiası da dosyada yazıyor.

Başsavcılık, girişimcilik görüntüsü altında gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kararlı olduklarının altını çizerken, yatırımcıları yanıltan kişi ve yapılara yönelik soruşturmaların süreceğini duyurdu.