Türk iş insanlarının küresel ölçekte imza attığı başarılara bir yenisi eklendi. Mühendislik, EPC, enerji, savunma sanayi ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi ve teknoloji grubu ACA Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, küresel teknoloji liderlerini buluşturan Forbes Technology Council üyeliğine seçildi. Yalnızca davet ve değerlendirme süreciyle yeni üye kabul eden Forbes Teknoloji Konseyi, küresel teknoloji liderleri için iş ağı oluşturma ve uluslararası görünürlük olanağı sunan saygın topluluklardan biri olarak öne çıkıyor.

ACA Group'un yapay zekayı bir yazılım çözümünün ötesinde, sanayinin üzerine inşa edilen stratejik bir katman olarak konumlandırdığını söyleyen ACA Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, “Savunma sanayiinden imalata, farklı alanlarda edindiğimiz operasyonel hassasiyeti, veri odaklı bir yapay zeka katmanıyla birleştiriyoruz. Forbes Technology Council üyeliği, bu dönüşüm vizyonunu küresel ölçekte paylaşma yolculuğumuzda önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME ODAKLANIYOR

Mühendislik, EPC (Engineering, Procurement and Construction – Mühendislik, Tedarik ve Yapım), enerji, savunma sanayi ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye merkezli sanayi ve teknoloji şirketleri grubu ACA Group; yapay zeka, kurumsal kaynak planlama (ERP), nesnelerin interneti (IoT) ve veri odaklı sistemler alanında geliştirdiği çözümlerle endüstriyel operasyonların dijital dönüşümüne odaklanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları'nın Forbes Technology Council gibi saygın bir iş topluluğuna kabul edilmesi, ACA Group'un farklı iş alanlarını kapsayan operasyonel birikimini uluslararası kamuoyuna ulaştırabilmesine katkıda bulunacak. ACA Group’un dönüşüm vizyonu, Ahmet Acaroğulları’nın bu küresel platformdaki temsiliyle daha geniş kitlelere yayılacak.

Enerji, üretim ve büyük ölçekli EPC projelerindeki operasyonel gücünü savunma sanayiindeki mühendislik disipliniyle birleştiren ACA Group, Ahmet Acaroğulları liderliğinde geliştirdiği ACAONE platformuyla dijital dönüşüme odaklanıyor. Platform, sahadan gelen gerçek zamanlı operasyonel veriyi yapay zeka desteğiyle işleyip sanayi süreçlerini daha akıllı, öngörülebilir ve verimli hale getirmeyi hedefliyor. NanoERP ve NanoİSG çözümleri üzerinde koşan ACAONE, bir yapay zeka katmanı olarak, gerçek iş senaryolarını anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir içgörülere çeviriyor.

TOBB 100 LİSTESİNDE İKİ KEZ YER ALDI

Yüksek performanslı yapay zeka altyapıları ve operasyonel veri analitiği alanlarındaki yatırımlarını sürdüren ACA Group, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan ve en hızlı büyüyen şirketleri onurlandıran TOBB 100 listesinde iki kez yer aldı. Halihazırda Stanford Üniversitesi bünyesinde yürütülen “AI-Driven Leadership (Yapay Zeka Destekli Liderlik)” programına devam eden Ahmet Acaroğulları liderliğinde geleneksel sektörlerde dönüşüm vizyonuyla hareket eden ACA Group, sanayi süreçlerini daha akıllı, öngörülebilir ve verimli hale getirecek çalışmalar yürütüyor.