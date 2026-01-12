Türkiye'nin önemli madencilik şirketleri arasında gösterilen Silkar Madencilik'in sahibi Erdoğan Akbulak, turistik nedenle gittiği Etiyopya'da yaşamını kaybetti.

Ölüm haberini gazeteci Can Özçelik, sosyal medyadan duyurdu.

ÇATIŞMA ARASINDA KALDI

Özçelik, "Türkiye’nin önemli maden şirketlerinden birinin sahibi Etiyopya’da çıkan çatışmada arasında kaldı. Akbulak çıkan çatışmada hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Can Özçelik'in paylaşımı şöyle:

ETİYOPYA’YA SAFARİ İÇİN GİTTİ

İki Türk elçiliğe sığındı

Turistik seyahat için Etiyopya’ya giden Silkar Madencilik sahibi Erdoğan Akbulak çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

İş insanının Etiyopya’ya safari için gittiği öğrenildi.

Çatışma arasında kalan iki Türk vatandaşının da Türk Büyükelçiliği’ne sığındığı iddia edildi.