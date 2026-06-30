TÜRK-İŞ Haziran ayı 2026 açlık sınırı verilerini paylaştı. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması olan açlık sınırı 35 bin 759 TL oldu. Yoksulluk sınırı ise 116 bin 478 TL olarak açıklandı.

Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 46 bin 248 TL olarak belirtildi. Mutfak enflasyonu yavaşlasa da geçim koşulları zorluğunu koruyor. Mutfak enflasyonu aylık 1,66 on iki aylık yüzde 36,93 yıllık ortalama yüzde 40,44 olarak hesaplandı.

TÜRK- İŞ verilerine göre açlık sınırı 20 bin TL en düşük emekli maaşının yüzde 75’ini sollarken, asgari ücreti de yüzde 25’e yakın geçtiği görüldü.

'ALIM GÜCÜNÜ DAHA DA ZAYIFLATMIŞTIR'

Verilere dair TÜRK-İŞ’ten şu ifadeler kullandı:

“Haziran ayında marketlerde temel gıda ürünlerinin fiyatları önceki aylara göre daha sakin bir seyir izlemiş, mutfak enflasyonundaki artış hızı yavaşlamış gibi görünmektedir. Ancak fiyatların eskisi kadar hızlı artmıyor olması, vatandaşın mutfağını rahatlatmaya yetmemektedir. Çünkü sorun artık yalnızca fiyatların ne kadar arttığı değil, fiyatların ulaştığı yüksek seviyedir. Asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmaması, milyonlarca çalışanın alım gücünü daha da zayıflatmıştır. Maaşlı çalışanlar, aynı gelirle her geçen ay daha az ürün alabilir hale gelirken, birçok aile temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Gıda fiyatlarındaki göreceli durgunluğa rağmen, ücretlerin geçim koşullarının gerisinde kalması nedeniyle mutfaktaki sıkıntı devam etmektedir. Çalışanların insanca yaşayabilecek bir gelir düzeyine ulaşabilmesi için ücretlerin hayat pahalılığı karşısında korunması büyük önem taşımaktadır.”