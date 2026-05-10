AB’nin en büyük ekonomilerini temsil eden "E6" ülkeleri (Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Polonya) ve kurucu üye Belçika’yı kapsayan hamlede, ülke liderlerine hitaben hazırlanan açık mektuplar, Avrupa’nın en prestijli gazetelerinde ilan olarak yayımlanmaya başlandı.

AVRUPA GAZETELERİNDE "PARADİGMA DEĞİŞİMİ" ÇAĞRISI

Kampanya kapsamında 8 Mayıs itibarıyla Almanya’da Bild, Polonya’da Rzeczpospolita ve Belçika’da De Tijd gazetelerinde yayımlanan mektuplar, önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de okuyucuyla buluşacak.

DEİK Başkanı Nail Olpak ve Avrupa İş Konseyleri temsilcilerinin imzasını taşıyan ilanlarda, Türkiye-AB ilişkilerinde artık bir "paradigma değişimi" yaşanması gerektiği vurgulanıyor.

'TAM ÜYELİK BİR TERCİH DEĞİL, JEOPOLİTİK ZORUNLULUKTUR'

Mektupların içeriğine dair açıklamalarda bulunan DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye’nin üyeliğinin sadece ticari bir mesele olmadığını, Avrupa’nın küresel güvenliği ve stratejik özerkliği için hayati bir değer taşıdığını belirtti. Olpak, "Parçalanmış bir dünyada Avrupa’nın rekabet gücü, güncellenmiş bir Gümrük Birliği ve Türkiye’nin tam entegrasyonuyla artacaktır. Bekleyecek vaktimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise mevcut küresel konjonktürde "oyalanacak vakit kalmadığını" belirterek, Türkiye’nin tam üyelik perspektifinin netleşmesinin karşılıklı güveni yeniden tesis edeceğini vurguladı.