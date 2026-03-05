Türk hikayesinin yerli sesi: Ömer Seyfettin

Seyfettin, yüzbaşı Ömer Şevki Efendi ile Fatma Hanım'ın oğlu olarak, 11 Mart 1884'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyaya geldi.
Usta yazar, 7 yaşına kadar yaşadığı Gönen'de, 4 yaşından itibaren medrese eğitimi veren mahalle mektebine gitti.
Babasının Ayancık'a atanmasının ardından sıbyan mektebine başlayan Seyfettin, verilen eğitimi beğenmeyen ailesi tarafından 1892'de İstanbul'da Mekteb-i Osmani'ye yazdırıldı.
Ömer Şevki Efendi, kendisi gibi asker olmasını istediği oğlunu, Eyüpsultan Askeri Baytar Rüştiyesine yerleştirdi. Burada tiyatroyla tanışan ve yazmaya ilgi duyan Ömer Seyfettin, rüştiyeden arkadaşı Aka Gündüz ile Edirne Askeri İdadisinde eğitimine devam etti. Her iki okul, usta yazarın askeri kimliğinin yanı sıra edebiyata yönelmesinde önemli rol oynadı.